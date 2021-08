Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 30 août 2021 dans la presse hexagonale : La première de Lionel Messi en Ligue 1 et son impact, le match galactique de Kylian Mbappé, la rencontre de Neymar, l’ébullition autour de la rencontre, les notes…

« Messi est arrivé, Mbappé est toujours là, Neymar est revenu. Le trio magique n’a pas encore évolué ensemble, puisque la prestigieuse recrue argentine a remplacé le Brésilien à la 66e minute, mais si Mbappé, auteur d’un doublé (16′, 64′) ne part pas au Real Madrid, qui l’espère toujours, la France aura d’autres occasions de s’enflammer », publie l’AFP. « Le stade Delaune, qui n’avait plus vu ça depuis Kopa et Fontaine dans les années 1950, a réservé un accueil royal et très fair-play à l’immense recrue parisienne. Et son équipe n’a pu que s’incliner. Le PSG récupère la première place avec cette quatrième victoire en quatre matches et va attendre fébrilement la fin du mercato, mardi à minuit, pour savoir s’il mange des MNM’s (Messi-Neymar-Mbappé) toute la saison.«

« Il fallait s’y attendre, le sextuple Ballon d’or a reçu une ovation digne de son rang de méga-star du football mondial », observe L’Union de Reims. « Jamais un joueur d’une équipe adverse n’a eu le droit à de telles attentions à Delaune. Et, ce n’est que le début de la tournée hexagonale de l’icône argentine. »

L’Équipe de ce lundi revient sur la première de Leo Messi avec le PSG. Le Stade Auguste-Delaune a acclamé le joueur, « une ambiance sans doute improbable pour un joueur d’une équipe adverse mais à la hauteur de la légende. » L’Argentin a joué 25 minutes pour 26 ballons touchés et une ou deux accélérations « mais l’essentiel était ailleurs. Le voir concrètement. […] Messi était peu actif à la perte du ballon mais encore si rapide, si juste balle aux pieds. […] Pour cette première il fût disponible pour le porteur, et remisa de manière efficace. Un jeu sobre. » Mais « y avait-il meilleur cadre que Reims, cité des sacres et territoire pionnier du foot français pour que Messi entame son règne en France ? » s’interroge le média sportif. Les rues rémoises étaient bondées avec les « drapeaux argentins qui se mêlaient aux maillots Rouge & Bleu dans un esprit de fête. […] Les fans ont formé une haie d’honneur, derrière les barrières de sécurité, afin d’accueillir le car du PSG. »

Sinon, le Paris Saint-Germain a « retrouvé ses stars » et « a rendu une copie ordinaire ». Malgré la maîtrise dans le jeu tout en étant sur un fil », jamais à l’abri d’une égalisation. Pochettino a pu « aligner un onze qu’on reverra souvent cette saison, si Mbappé reste. » Les Rouge & Bleu ont montré un visage « moins abouti que la première période face à Brest mais plus sécurisé que face à Troyes et Strasbourg. » L’Équipe constate que « le jeu penche surtout à droite avec le dragster Hakimi qui dédouble parfaitement dans le couloir avec Di Maria, les deux offrants chacun une passe décisive à l’international français. »

Justement concernant le cas de Kylian Mbappé, le quotidien révèle que le club madrilène « n’est toujours pas revenu vers le PSG avec une troisième offre après les deux de la semaine dernière […] Le PSG continue de camper sur sa position. » Pourtant les madrilènes souhaiteraient absolument recruter l’international français dès cet été. C’est pour cela qu’une « troisième offre serait à l’étude. Reste à connaître son montant. Elle pourrait approcher les 200 millions d’euros, une somme plus à même de faire plier la direction parisienne, même si cette dernière souhaite le conserver. Il reste moins de deux jours à Madrid pour tenter de convaincre Paris. C’est peu mais, en matière de mercato, c’est largement suffisant, même pour un élément du calibre de Mbappé. »

Les notes de L’Equipe : Navas 5 – Hakimi 6 / Marquinhos 7 / Kehrer 6 / Diallo 5 – Verratti 5 / Gueye 7 / Wijnaldum 4 – Di Maria 6/ Mbappé 8 / Neymar 4

Le Parisien du jour fait un constat saisissant sur « la soirée qui restera cauchemardesque pour le Real Madrid et éclatante pour le PSG dans la bataille qui les oppose au sujet de Kylian Mbappé ». Entre son doublé fêté avec ferveur par l’attaquant et ses partenaires et la complicité naissante avec Leo Messi, le club de la capitale a renversé l’échiquier », lit-on. « Paris a repris le contrôle de la partie même si elle reste incertaine. »

Le quotidien sportif rapporte que « les nombreux journalistes ibériques présents hier au stade Auguste-Delaune n’ont cessé de s’enfoncer dans leur siège au fil de la rencontre. La présence de Mbappé au coup d’envoi les a surpris avant qu’ils se disent sidérés par sa joie célébrant son but. » Mais si Mbappé souhaite rejoindre le Real Madrid – son rêve d’enfance – il souhaite aussi achever de la meilleure des manières son contrat avec Paris, « son club de cœur ». « Il aime le PSG, ses partenaires, son entraîneur. » Le joueur ne veut pas aller au bras de fer et est heureux dans la capitale.

Il était 22h09, on jouait la 66e minute de Reims-PSG et Messi faisait ses grands débuts dans le championnat de France. « Quelques secondes avant son entrée en jeu, des ‘Messi, Messi, Messi’ avaient inondé l’enceinte rémoise comme pour mieux signifier la portée de ce moment historique », écrit le quotidien francilien. Positionné meneur de jeu, il a été cherché et trouvé par ses partenaires. De plus, il a prouvé « qu’il avait déjà des jambes à défaut d’une condition physique parfaite. »

En revanche, Neymar « doit rapidement retrouver le rythme après une première rencontre assez quelconque où il n’a absolument pas pesé sur le jeu », constate Le Parisien qui ajoute que le Brésilien « est heureux et le fait savoir. » En effet, « il se sent épanoui en compagnie de ses compatriotes et de ses amis. » L’international auriverde a fait le forcing pour convaincre Messi de rejoindre au PSG. Il a souffert de la comparaison et « n’a pas régalé le public rémois d’arabesques, de dribbles dévastateurs ou d’accélération comme il a eu l’habitude d’en faire depuis quatre ans. » S’il n’a pas encore retrouvé le rythme de la compétition, cela n’a « rien d’inquiétant. Nul doute que son rendement reviendra assez rapidement », conclut le média francilien.

Les notes du Parisien : Navas 6 – Hakimi 6,5 / Marquinhos 6 / Kehrer 4 / Diallo 5 – Verratti 6 / Gueye 6 / Wijnaldum 5 – Di Maria 6,5/ Mbappé 8 / Neymar 4