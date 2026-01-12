CdF – Puni par son manque de réalisme, le PSG est éliminé par le PFC

Ce lundi soir, le PSG et le Paris FC se défiaient en 16es de finale de Coupe de France. Et le tenant du titre avait à coeur de poursuivre son aventure dans la compétition.

Pour ce deuxième derby francilien de l’année 2026, le PSG recevait une nouvelle fois son voisin du Paris FC à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France. Tenants du titre, les Rouge & Bleu avaient pour objectif de poursuivre leur aventure dans une compétition qui leur tient à coeur. Pour cela, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe compétitive mais remaniée à certains postes à l’image des titularisations d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Senny Mayulu ou encore Gonçalo Ramos. De leur côté, les titulaires indiscutables Willian Pacho, Fabian Ruiz, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia enchaînaient.

Le résumé du match

Dans cette première période, le PSG a rapidement mis le pied sur le ballon, mais a manqué de précision dans la dernière passe, à l’image de Warren Zaïre-Emery, de Senny Mayulu et de Bradley Barcola. Gêné par le contre-pressing parisien, le PFC est, tout de même, parvenu à se procurer des situations de frappe mais sans inquiéter Lucas Chevalier (13e, 22e). Et la première grosse occasion parisienne est venue d’un centre-tir de Bradley Barcola, Obed Nkambadio est resté vigilant pour claquer le ballon en corner (22e). Dans la foulée, le portier parisien a failli être puni sur une sortie manquée mais s’est bien rattrapé en détournant le lob de Gonçalo Ramos (23e). Malgré un déchet technique important, le tenant du titre a eu les occasions pour débloquer cette rencontre sans parvenir à trouver la faille : le tir enroulé de Bradley Barcola, après une belle action collective parisienne, n’a pas accroché le cadre (25e) puis un Khvicha Kvaratskhelia très actif a buté sur le portier adverse juste avant la pause (45e+1). Dominateur mais en manque de réalisme, le PSG est rentré aux vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

Dès l’entame de la seconde période, le PSG a décidé d’accélérer pour ouvrir le score. Cependant, les joueurs de Luis Enrique ont grandement pêché dans la finition. Gonçalo Ramos n’a pas profité d’une perte de balle de Moustapha Mbow pour tromper Obed Nkambadio (56e). Par la suite, le portier du PFC a repoussé une tentative de Warren Zaïre-Emery (61e). Pour forcer la décision, le coach parisien a ensuite décidé de lancer Nuno Mendes, Désiré Doué et Ousmane Dembélé dans la rencontre (64e). Et rapidement, le Portugais s’est mis en évidence en lançant Bradley Barcola en profondeur, mais le numéro 29 des Rouge & Bleu n’est pas parvenu à cadrer son tir face à Obed Nkambadio (65e). Cinq minutes plus tard, c’était au tour d’Ousmane Dembélé de manquer un face-à-face devant le portier adverse (70e). À force de ne pas concrétiser ses occasions, le PSG a été puni par un ancien de la maison. Sur un contre, Jonathan Ikoné a parfaitement profité de la bonne passe d’Ilan Kebbal pour tromper Lucas Chevalier (0-1, 74e) et jeter un grand froid sur le Parc des Princes. Désormais menés, les Rouge & Bleu ont poussé pour égaliser mais la réussite n’était du côté parisien avec la transversale trouvée par Warren Zaïre-Emery sur un centre manqué (87e). Dans le temps additionnel, Illia Zabarnyi et Désiré Doué n’ont pas su cadrer leur tête face au but puis la dernière frappe de loin de Vitinha a permis à Obed Nkambadio de briller une dernière fois (90e+7). Dominateur mais en grande manque de réalisme, le PSG est éliminé par le Paris FC (0-1) dès les 16es de finale de la Coupe de France. Le tenant du titre a été puni par l’ancien Titi, Jonathan Ikoné. Dès vendredi, le club parisien retrouvera le Parc des Princes avec la réception du LOSC dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.

Fil du match

0′ Un coup d’envoi fictif est donné par Mamadou Sakho. L’ancien Parisien a officiellement annoncé mettre un terme à sa carrière de joueur.

0′ Le vrai coup d’envoi est donné par le PFC. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ À noter que c’est Willian Pacho qui évolue au poste de latéral gauche, laissant le duo Zabarnyi-Beraldo en charnière centrale.

3′ Le contre-pressing efficace des Parisiens leur permet de récupérer rapidement les ballons.

7′ Après une excellente interception au milieu de terrain, Zaïre-Emery manque sa passe vers Kvaratskhelia.

9′ Après une grosse accélération dans son couloir gauche, Barcola obtient un corner. Ce dernier est repoussé par la défense du PFC.

10′ Sur un centre, Barcola tente de trouver la tête de G.Ramos, mais le Portugais est trop court pour reprendre le ballon.

11′ Beraldo réalise un très bon début de match avec une bonne lecture de jeu et un pressing gagnant pour récupérer des ballons.

12′ Après avoir éliminé trois joueurs, Kvaratskhelia sert d’un extérieur du pied Barcola à gauche. Le centre du Français vers Ramos n’est pas précis.

13′ La première frappe cadrée du match est à mettre à l’actif du PFC. Après une perte de balle parisienne, Gory tente une frappe lointaine mais Chevalier se couche bien et capte le ballon.

14′ Après un petit jongle pour lever le ballon, la frappe de loin de Vitinha passe au-dessus du but de Nkambadio.

22′ Après une nouvelle perte de balle parisienne, le PFC se crée une situation mais Gory ne cadre pas son tir.

22′ Le centre-tir de Barcola a failli tromper Nkambadio, qui claque en corner un ballon qui prenait la direction de la lucarne.

23′ Après une sortie manquée de Nkambadio, G.Ramos tente de lober le portier parisien mais ce dernier réussit à détourner la tentative du Portugais.

25′ Quelle action collective du PSG. Après un bon travail à gauche, Kvaratskhelia trouve G.Ramos l’entrée de la surface, qui remise pour Barcola, dont le tir enroulé ne trouve pas le cadre.

30′ Le rythme est un peu retombé depuis quelques minutes.

32′ La frappe lointaine de Cafaro passe loin à côté du poteau de Chevalier. Le PFC se procure quelques situations de frappe.

34′ F.Ruiz manque sa passe en profondeur vers Barcola. Les Parisiens affichent un certain déchet technique.

36′ Sur une transition rapide, Kvaratskhelia s’échappe sur son côté droit et centre vers Mayulu dans la surface. Le Titi manque son contrôle et ne parvient pas à enchaîner.

37′ Quelle course défensive de Kvaratskhelia pour récupérer un ballon dans les pieds de Geubbels.

45′ Depuis le rond central, Vitinha voit Nkambadio trop avancer et tente un lob, mais le portier du PFC reste vigilant et capte le ballon.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 La parade de Nkambadio sur une frappe de Kvaratskhelia à l’entrée de la surface.

45’+2 C’est la pause au Parc des Princes avec ce score nul et vierge (0-0) entre le PSG et le PFC. Si les Rouge & Bleu dominent dans le jeu, ils n’arrivent pas à trouver la faille dans cette rencontre.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté des Rouge & Bleu.

51′ Après une récupération haute de Mayulu, Kvaratskhelia percute à droite et son centre est mal géré par Nkambadio, qui concède le corner. Ce dernier ne donnera rien.

52′ Nkambadio prend un gros risque face au pressing parisien et Barcola contre son dégagement mais ça file en sortie de but.

53′ Dommage !!! L’excellente action collective du PSG se termine par un centre de Zaïre-Emery qui ne trouve pas preneur.

56′ Sur une relance complètement manquée de Mbow, Kvaratskhelia récupère et sert G.Ramos dont le tir en première intention est détourné par Nkambadio.

60′ Belle défense de Beraldo pour stopper une offensive du PFC.

61′ Le PSG proche de l’ouverture du score. Sur l’action qui suit, Zaïre-Emery se projette vers l’avant et voit sa tentative être détournée par Nkambadio puis les tirs de F.Ruiz et Barcola sont repoussés par la défense du PFC.

64′ Triple changement pour le PSG. Kvaratskhelia, Mayulu et Pacho cèdent leur place à Dembélé, Doué et Nuno Mendes .

. 65′ Quelle occasion manquée par Barcola. Lancé dans la profondeur par Nuno Mendes, Barcola se présente face à Nkambadio et ferme son pied pour trouver le premier poteau, mais cela n’est pas cadré.

70′ Sur un centre de Doué, G.Ramos prolonge le ballon de la tête au second poteau vers Dembélé, dont le tir est capté par Nkambadio.

70′ Nouvelle occasion pour le PSG !!! Sur un contre, Ramos sert Dembélé à droite qui se présente face au portier du PFC. Mais ce dernier remporte son duel face au Ballon d’Or.

74′ But du PFC (0-1). À force de ne pas conclure ses occasions, le PSG est puni. Sur un contre bien mené, Kebbal sert Ikoné. L’ancien Parisien trompe Chevalier d’un tir croisé.

78′ Carton jaune pour Doué qui met une semelle sur Otavio en tentant de récupérer un ballon.

80′ Les Parisiens doivent désormais marquer pour au moins aller aux tirs au but.

87′ La transversale pour le PSG !!! Sur un centre, Zaïre-Emery trouve directement l’équerre de Nkambadio.

90′ Sept minutes de temps additionnel.

90′ Coup-franc intéressant pour le PSG. Mais celui-ci n’est pas très bien tiré par Vitinha.

90’+2 Corner pour le PSG. Doué trouve Zabarnyi, qui décroise trop sa tête.

90’+4 Le PFC gagne du temps en se mettant au sol à chaque action.

90’+6 NON C’EST PAS POSSIBLE. Sur un centre parfait de Barcola, Doué ne cadre pas sa tête !!!

90’+7 La frappe de loin de Vitinha est détournée en corner par Nkambadio. Le corner ne donnera rien.

90’+8 C’est terminé. Le PSG s’incline face au Paris FC. Punis par son manque de réalisme, les Rouge & Bleu sont éliminés dès les 16es de finale de la Coupe de France.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Paris FC

16e de finale de Coupe de France – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 & beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et François Boudikian – Quatrième arbitre : Mikael Lesage – But : Ikoné (74e) – Cartons : Doué (78e), De Smet (83e), Otavio (90e), Vitinha (90e)

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Pacho (Nuno Mendes, 64e) – Mayulu (Doué, 64e), Vitinha (c), F.Ruiz – Barcola, G.Ramos, Kvaratskhelia (Dembélé, 64e) Remplaçants : Marin, James, Marquinhos, Nuno Mendes (64e), J.Neves, Dembélé (64e), Doué (64e), Nsoki

: Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Pacho (Nuno Mendes, 64e) – Mayulu (Doué, 64e), Vitinha (c), F.Ruiz – Barcola, G.Ramos, Kvaratskhelia (Dembélé, 64e) Le XI du PFC : Nkambadio – Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Ollila (De Smet, 46e) – Cafaro (Koleosho, 62e), M.Lopez (c), Camara, Gory (Ikoné, 40e) – Geubbels (Kebbal, 46e) Remplaçants : Trapp, De Smet (46e), Doucet, Khaldi, Dao, Kebbal (46e), Ikoné (40e), J.Lopez, Koleosho (62e)

: Nkambadio – Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Ollila (De Smet, 46e) – Cafaro (Koleosho, 62e), M.Lopez (c), Camara, Gory (Ikoné, 40e) – Geubbels (Kebbal, 46e)