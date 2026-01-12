La colère de Gonçalo Ramos après la défaite du PSG contre le PFC

En 16es de finale de la Coupe de France, le PSG s’est incliné, malgré une nette domination, contre le Paris FC après un but de l’ancien Parisien Jonatan Ikoné (0-1).

Double tenant du titre, le PSG affrontait le Paris FC en seizièmes de finale de Coupe de France. Dans un match qu’il a dominé et dans lequel il a eu de nombreuses occasions, le PSG a buté sur le gardien et a manqué de justesse technique devant le but (0-1). Au micro de BeIN Sports, Gonçalo Ramos a pesté contre l’arbitrage et le gain de temps excessif du Paris FC.

« Ils ont fait de l’anti-jeu et l’arbitre n’a rien fait »

« Notre équipe a joué son jeu et bravo à eux parce qu’ils ont bien joué au football. Et je crois que l’arbitre a laissé les choses se dérouler et ils ont fait de l’antijeu et l’arbitre n’a rien fait ou n’a rien dit. Cela a été de l’antijeu du début jusqu’à la fin. Il faut quand même les féliciter pour la qualification, ils ont joué leur jeu. L’arbitre les a laissé perdre du temps. Ils ont fait de l’anti-jeu et l’arbitre n’a rien fait, il n’a rien dit. Ça a été de l’anti-jeu du début à la fin. Et ça ne devrait pas se produire comme ça parce que les arbitres sont là pour faire appliquer les règles et pour empêcher que ce type de choses ait lieu. On est là pour jouer et ce n’est pas très agréable de voir ça. Le calendrier ? Oui, mais ça ce n’est pas une excuse. On est prêt, on est une équipe de haut niveau. On se prépare tous les jours. La maintenant, c’est fait, il n’y a plus rien à faire. Il y a d’autres compétitions que l’on veut gagner. » Pour France 3, l’attaquant du PSG a également évoqué cette défaite parisienne. « C’est un jour difficile. Félicitations au Paris FC. On essaye de jouer notre foot, ils essayent de perdre du temps. Je pense que c’est ça le résumé du match. Ils ont marqué et après pour nous, c’était plus difficile, ils ont très bien défendu. Ce qui a manqué ? On a eu des chances de marquer, des occasions, des frappes. Mais aujourd’hui, ce n’était pas notre jour. »