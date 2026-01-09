PSG – Gonçalo Ramos, spécialiste des buts dans le temps additionnel

Victorieux du Trophée des Champions face à l’OM (2-2, 4-1 T.A.B), le PSG peut remercier Gonçalo Ramos, qui a arraché l’égalisation dans le temps additionnel. Une grande spécialité du Portugais.

Dans un scénario fou, le PSG s’est imposé face à l’OM (2-2, 4-1 T.A.B) lors de ce Trophée des Champions disputé au Koweït. Alors qu’ils menaient 2-1 à deux minutes du terme de la rencontre, les Marseillais ont subi un véritable coup de froid avec le but de Gonçalo Ramos à la 90e+5 minute de jeu, permettant aux Rouge & Bleu d’arracher la séance de tirs au but.

28% de ses buts inscrits à partir de la 90e minute

Entré en jeu à la 89e minute, l’international portugais a une nouvelle fois prouvé sa grande force en sortie de banc. En effet, l’ancien du SL Benfica est devenu un spécialiste des buts inscrits dans le temps additionnel. Sur ses dix derniers buts, l’attaquant de 24 ans en a marqué six après la 90e minute de jeu, comme le rapporte le compte X spécialisé Opta Jean. Cette saison, il s’est notamment montré décisif face à Tottenham (2-2, 4-3 T.A.B) en Supercoupe d’Europe, contre le FC Barcelone (1-2) en Ligue des champions et face à l’OGC Nice (1-0) en Ligue 1. Depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu à l’été 2023, Gonçalo Ramos a inscrit 28% de ses buts à partir de la 90e minute (12 réalisations sur 43). Le buteur portugais prouve une nouvelle fois son statut de remplaçant de luxe, lui qui a seulement débuté 9 rencontres comme titulaire lors de ses 25 matches disputés cette saison (1.020 minutes / 10 buts et 1 passe décisive).

Une belle performance qui lui a valu les compliments de son coach Luis Enrique : « Je voudrais féliciter Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos est un soldat, il est un joueur incroyable, une personne incroyable. Il n’a pas de minutes mais il est tous les jours-là. Quand je lui dis de rentrer sur le terrain pour jouer trois minutes, il le fait à fond. C’est un joueur incroyable. Je lui tire mon chapeau. C’est un plaisir d’avoir Gonçalo avec nous. »

𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 !



Action exceptionnelle du @PSG_inside, tant défensivement qu’offensivement, pour égaliser à quelques secondes de la fin 🤯🤯#TropheeDesChampions pic.twitter.com/SmfAyC7q3a — L1+ (@ligue1plus) January 8, 2026