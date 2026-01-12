PSG / PFC – Annoncez votre pronostic

Ce lundi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Paris FC en 16es de finale de Coupe de France.

Huit jours après sa victoire en Ligue 1 (2-1), le PSG défie à nouveau le Paris FC, cette fois pour le compte des 16es de finale de Coupe de France. Et dans ce nouveau derby francilien, les Rouge & Bleu auront à coeur de poursuivre l’aventure en s’imposant face à leur voisin parisien.

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le PFC ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Jeudi dernier, le club parisien s’était imposé face à l’Olympique de Marseille au Trophée des Champions (2-2, 4-1 T.A.B) au terme d’un scénario fou. Aucun Csien n’avait annoncé le score exact ici, mais mention spéciale à magicnene10, qui avait pronostiqué une victoire parisienne aux tirs au but. Félicitations à lui !!!