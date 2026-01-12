PSG PFC

PSG / PFC – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum12 janvier 2026

Ce lundi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Paris FC en 16es de finale de Coupe de France.

Huit jours après sa victoire en Ligue 1 (2-1), le PSG défie à nouveau le Paris FC, cette fois pour le compte des 16es de finale de Coupe de France. Et dans ce nouveau derby francilien, les Rouge & Bleu auront à coeur de poursuivre l’aventure en s’imposant face à leur voisin parisien.

CdF : PSG / PFC – Les compositions officielles

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le PFC ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Jeudi dernier, le club parisien s’était imposé face à l’Olympique de Marseille au Trophée des Champions (2-2, 4-1 T.A.B) au terme d’un scénario fou. Aucun Csien n’avait annoncé le score exact ici, mais mention spéciale à magicnene10, qui avait pronostiqué une victoire parisienne aux tirs au but. Félicitations à lui !!!

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum12 janvier 2026

Articles similaires

Vitinha

CdF – Puni par son manque de réalisme, le PSG est éliminé par le PFC

12 janvier 2026
Luis enrique c1

CdF : PSG / PFC – Les compositions officielles

12 janvier 2026
Oumar Camara

Oumar Camara explique son départ du PSG

12 janvier 2026
Dembélé luis enrique

PSG – Les louanges d’Ousmane Dembélé à Luis Enrique

12 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page