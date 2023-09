Clermont/PSG – Les chiffres clés de la rencontre

Le PSG se déplace à Clermont dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Troisième au classement avec 11 points, le club de la capitale impressionne dans le jeu. Les hommes de Luis Enrique vont tenter de s’imposer pour la quatrième fois depuis le début de la saison. Histoire, enjeux, et clés de cette rencontre.



Le PSG et Clermont se sont affrontés à cinq reprises. Le bilan est en faveur des parisiens avec 3 victoires, un nul et une défaite. Cette défaite est intervenue lors de la dernière journée du championnat, la saison passée (2-3, au Parc des Princes). Statistique individuel désormais avec Kylian Mbappé, qui le meilleur buteur parisien face à Clermont, avec 5 buts. Il devance Neymar (4 buts), Ander Herrera et Lionel Messi (2 buts). Sylvain Armand, Loris Arnaud, Loïck Landre, Granddi Ngoyi, Bruno Rodriguez et Didier Toffolo ont tous joués pour les deux clubs. Par ailleurs, le gardien actuel de Clermont, Mory Diaw, a été formé au PSG même s’il n’a jamais joué de match officiel avec le club parisien.



Même si le PSG a été battu par cette équipe la saison dernière, les Rouges & Bleu partent favoris sur le papier mais aussi au niveau des statistiques. Le PSG reste sur 9 matchs consécutifs sans défaite à l’extérieur et a inscrit 11 buts lors de ses deux dernières confrontations à Clermont. C’est surtout 21 buts inscrits en 5 matchs contre cette équipe donc une moyenne de 4.2 buts par match. À noter que Clermont est la lanterne rouge du championnat et n’a toujours pas remporté le moindre match.