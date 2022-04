C’était soir de Champions League ce soir au Parc des Princes. Dans le cadre de la demi-finale retour de la compétition, les Féminines du PSG affrontaient l’Olympique Lyonnais. Une chaude ambiance était attendue puisque 43 252 spectateurs étaient présents pour cette rencontre. De quoi constituer un record pour un match de clubs dans l’Hexagone. Les Féminines du PSG disputaient son dixième match au Parc des Princes et avaient déjà enregistré un record en quarts de finale retour contre le Bayern Munich le 30 mars (2-2), avec 27 262 spectateurs.

Les Parisiennes débutent bien leur rencontre et mettent de l’intensité… Mais encaissent un but contre le cours du match par Hederberg qui profite d’une mauvaise relance Ilestedt pour ouvrir le score (13′). Coup dur pour les parisiennes qui ne baissent pas les bras. Les vingt dernières minutes de la mi-temps sont plus compliquées avec de nombreuses situations chaudes concédées. Tout d’abord Votikova réalise un magnifique exploit et remporte son face à face devant Cascarino. Puis huit minutes plus tard, Wendy Renard voit sa tête passer à côté du cadre (33′) avant que les filles de Didier Ollé-Nicolle aient de la réussite pour ne pas encaisser un deuxième but. Dans leur surface de réparation, les Parisiennes concèdent une nouvelle tête d’Hegerberg, s’en suit un gros cafouillage… mais les joueuses du PSG s’en sortent miraculeusement !

À la mi-temps, le coach parisien réalise deux changements avec les sorties de Votikova (blessée au genou) et Valzer, remplacée respectivement par Picaud et Bachmann. En seconde période, les Parisiennes poussent et ne sont pas loin d’égaliser. Peu avant l’heure de jeu, Hegerberg pense doubler la mise grâce à une énième tête… Mais son but est annulé par la VAR ! Au départ de l’action, Malard est hors-jeu d’un rien. Cette situation créée un sursaut d’orgueil dans le Parc des Princes… et chez les parisiennes qui s’arrachent et égalisent grâce à l’inévitable Marie-Antoinette Katoto. Après une belle séquence collective dans la surface de réparation, les Rouge & Bleu se reprennent à trois reprises avant de trouver la faille ! Il reste un peu plus de 30 minutes et le Paris Saint-Germain doit encore inscrire un but pour accéder en finale. À 1/4h du terme, Karchaoui est tout proche de l’exploit et se présente seule face à Endler… mais la portière lyonnaise dévie la balle en corner. Cinq minutes plus tard, Wendy Renard crucifie les Parisiennes avec une belle tête qui ne laisse aucune chance à Picaud. Le PSG ne reviendra pas et n’ira donc pas en finale de Champions League. Défaite cruelle et le rêve de premier sacre européen s’envole au terme d’une rencontre à suspense. Quel dommage…