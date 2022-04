Encore de nombreux absents à l’entraînement du PSG

Ce vendredi matin, le PSG s’entraînait – sous une forte pluie – une dernière fois avant son déplacement à Clermont demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Un entraînement dont on a pu suivre les 15 premières minutes. On a donc pu faire un point sur le groupe.

Revenu blessé de sélection (adducteurs), Keylor Navas n’était pas sur le terrain avec ses compères gardiens, dont Gianluigi Donnarumma. Déjà absents contre Lorient, Ander Herrera, Ismaël Gharbi, Abdou Diallo, Angel Di Maria et Julian Draxler n’étaient toujours pas avec leurs coéquipiers. Revenus un peu plus tôt dans la semaine, Marco Verratti et Juan Bernat ont participé à la séance collective. C’est également le cas de Layvin Kurzawa, qui était éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison de douleur au dos. Opéré d’une pubalgie et absent deux mois, Leandro Paredes n’étaient évidemment pas présent au contraire des titis, toujours-là.