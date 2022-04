Donnarumma : « Nous sommes prêts pour ce rush final »

En cette fin de saison 2021-2022, le PSG aura pour unique objectif de remporter le 10e titre de champion de France de son histoire. Et avec 12 points d’avance sur son dauphin, le club de la capitale est en très bonne posture pour glaner ce titre symbolique dans le football français. Pour cela, les Rouge & Bleu devront bien entamer le sprint final de Ligue 1 en commençant par le déplacement sur la pelouse de Clermont ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé), à l’occasion de la 31e journée du championnat. Et à la veille de cette rencontre, le gardien parisien, Gianluigi Donnarumma, a été questionné sur cette fin de saison des Rouge & Bleu, dans un entretien à PSG TV.

Comment rebondir après l’échec en Ligue des champions ?

« Oui, c’était dur, c’était très dur. On comprend le mécontentement des supporters, mais on sait aussi que malheureusement, c’est le football. Nous devons aller de l’avant et nous le faisons. C’est difficile, mais dans cette équipe, il n’y a que des grands joueurs. Nous sommes tous tristes pour la Ligue des champions, mais nous nous devons aussi de regarder vers l’avenir et de bien finir cette saison, redonner de la joie à nos supporters, en retrouvant le plaisir de jouer, et c’est ce que nous sommes en train de faire. On s’entraîne bien, on travaille dur. Nous sommes prêts pour ce rush final, et à offrir cet ultime moment de joie à nos supporters. On ne doit pas oublier que reconquérir le championnat était aussi notre objectif et que ce n’est pas facile. Mais nous sommes là, nous nous sommes réunis et nous nous donnons de la force les uns envers les autres. »

L’état d’esprit du groupe dans le sprint final de Ligue 1

« C’est important pour nous car c’est notre objectif. Ce serait le 10e titre de l’histoire de ce club, c’est forcément très important pour nous de bien finir et de le gagner. Ce sont huit matches décisifs et nous devons les prendre très au sérieux. On sait que tous les matches seront difficiles, donc il faudra être à 100% pour les gagner. Il y aura une bataille jusqu’à la fin mais nous devons tout donner pour nous-mêmes, mais aussi pour nos supporters qui nous soutiennent. Ce sont donc huit matchs difficiles mais nous donnerons tout pour ramener le titre. »