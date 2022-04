C’est le dossier chaud pour les dirigeants du PSG. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé n’a pas encore fait son choix. Selon les dernières rumeurs, son avenir se jouera entre le PSG et le Real Madrid, sans trop de surprise. Hier, une information venue d’Espagne et du journaliste Guillem Balague, faisait écho d’une offre de 150 millions d’euros sur deux ans des Rouge & Bleu pour convaincre leur numéro 7 de prolonger l’aventure. Une offre qui ferait douter l’attaquant qui aimerait aussi que le Real augmente son offre selon Balague. C’est le sujet de la chronique de Stéphane Bitton.

« Le PSG aurait proposé 150 millions d’euros à Kylian Mbappé pour les deux prochaines saisons. Imaginez, 75 millions d’euros par saison. C’est du jamais vu dans l’histoire du football. Et pourquoi pas la Tour Eiffel et le château de Versailles dans la corbeille de la mariée. Si cette proposition existe vraiment, je la trouve indécente et presque pitoyable, fustige le journaliste sur France Bleu Paris. Le PSG ne sait plus comment éviter le tsunami que représenterait un départ de la capitale du champion du monde français. Mbappé a toujours été clair, ce ne sera pas l’argent qui fera la différence mais le projet sportif et la capacité du club qui l’accueillera pour lui faire gagner la Ligue des Champions et dans la foulée le Ballon d’Or. Et j’ai ce matin envie de le croire. Je serais à la place des dirigeants du Paris-Saint-Germain, je chercherais à changer de méthode de recrutement et à utiliser mon argent pour construire une équipe, une vraie. Une équipe qui pourrait gagner la Ligue des Champions.«