Gastien : « J’espère qu’on ne va pas les regarder jouer »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace à Clermont dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront poursuivre sur leur lancée après la belle victoire contre Lorient dimanche dernier (5-1). Lors de cette rencontre contre les Merlus, Kylian Mbappé s’était illustré avec deux buts et trois passes décisives. Pascal Gastien, l’entraîneur des Clermontois, a fait savoir qu’il n’allait pas radicalement changer sa façon de jouer même s’il va s’adapter pour essayer de contrer le numéro 7 parisien.

« On est obligé d’en tenir compte. Autrement, ce serait suicidaire. Après, on ne va pas radicalement changer notre manière de jouer. On sait pertinemment que ça va être compliqué parce que je pense qu’aujourd’hui, c’est le meilleur joueur du monde, salue l’entraîneur clermontois en conférence de presse. Pour les joueurs qui seront sur le terrain, ça va être une sacrée expérience dans leur progression. Ce sont des matches qui doivent les faire grandir. Mettre quelque chose en place contre Mbappé, Messi, Neymar, ce n’est pas simple. On espère en tout cas les perturber. On est dans une compétition, nous, on a besoin de points. J’espère qu’on ne va pas les regarder jouer.«