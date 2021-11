L’Entente Feignies-Aulnoye s’est qualifié en 32e de finale de Coupe de France, à la suite d’un match remporté à l’arraché face à l’AC Amiens samedi dernier (1-1, 3-1 TAB). Le club affrontera le PSG au stade du Hainaut de Valenciennes le 17 ou le 18 décembre. C’est un moment historique pour cette équipe de N3 qui n’a même pas eu le temps de profiter de sa qualification. Par l’intermédiaire de son président et de ses joueurs, ce modeste club des Hauts de France est excité à l’idée d’affronter le PSG.

Pour certains joueurs du club, dont Romain Courtin, jouer contre le PSG « représente beaucoup ». « C’est beaucoup d’émotions de jouer le PSG mais encore plus pour moi qui suis un fan », déclare le joueur. Mercredi soir, toute l’équipe s’est donné rendez-vous dans leur QG de Valenciennes pour évoquer la rencontre. Les coéquipiers de Romain Courtin n’arrivent toujours pas à y croire et se demandent si Messi, Mbappé et Ramos joueront contre eux. Réponse dans quelques semaines, au stade du Hainaut.