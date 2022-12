Ce mercredi soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1), la deuxième demi-finale de Coupe du monde opposera la France au Maroc à l’Al Bayt Stadium. Une rencontre qui concernera deux joueurs du PSG.

Qui rejoindra l’Argentine de Lionel Messi le 18 décembre prochain en finale de Coupe du monde ? Pour cela il faudra attendre le résultat final de France – Maroc ce soir aux alentours de 22h (voire plus si prolongation et tirs au but). Après leurs exploits en poule face à la Croatie et la Belgique et des qualifications en phase finale contre l’Espagne et le Portugal, les Lions de l’Atlas auront à coeur de poursuivre leur épopée face au tenant du titre. En face, la France devra se passer de deux titulaires : Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, malades. Le premier cité est même absent de la feuille de match et est resté à l’hôtel des Bleus pour se remettre de son état grippal.

Un face-à-face Mbappé – Hakimi

Ainsi, Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana les remplaceront respectivement en défense et au milieu de terrain. Pour le reste de la composition, pas de surprise avec la titularisation de Kylian Mbappé sur l’aile gauche. De son côté, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, pourra compter sur les présence de Nayef Aguerd et Romain Saïss dès le coup d’envoi. Les deux défenseurs étaient très incertains avant la rencontre. Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, sera titulaire et défiera directement son coéquipier en club et ami, Kylian Mbappé. À noter que les Lions de l’Atlas devraient évoluer dans un schéma à cinq défenseurs.

Les compositions officielles de France / Maroc