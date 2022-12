Demain soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1), la France et le Maroc s’affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde. Un match spécial pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Les deux amis du PSG vont s’affronter sur le terrain. Hugo Lloris estime que « l’évènement va prendre le dessus naturellement. »

Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2021, Achraf Hakimi s’est lié d’amitié avec Kylian Mbappé. Les deux joueurs, nés en 1998, s’entendent très bien et part souvent en vacances tout les deux. Il sont proches sur le terrain et en dehors. Demain soir (20 heures),les deux hommes vont s’affronter lors de la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc. C’est la deuxième fois qu’il s’affronteront sur un terrain, après le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre Dortmund et le PSG le 18 février 2020. Pour Hugo Lloris, l’évènement va prendre naturellement le dessus sur leur amitié lors de cette rencontre.

« Quand tu représentes ton pays, tu fais la part des choses »

« L’amitié entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ? Je crois que l’évènement va prendre le dessus naturellement, estime le capitaine de l’Equipe de France en conférence de presse d’avant match. Tu as beau être amis en dehors des terrains à partir du moment où tu représentes ton pays dans une Coupe du monde, tu fais la part des choses, ton esprit de compétiteur prend le dessus.«