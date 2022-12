Ce mercredi (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1), la deuxième demi-finale entre la France et le Maroc se déroulera à l’Al Bayt Stadium. Si Kylian Mbappé sera un élément à surveiller de près, les Lions de l’Atlas ne se concentreront pas uniquement sur l’attaquant du PSG.

Quelle sélection rejoindra l’Argentine en finale de Coupe du monde ? Ce mercredi, le Maroc et la France se disputeront la dernière place pour accéder à la finale de ce Mondial au Qatar. Performants et solides défensivement depuis le début de la compétition avec un seul but encaissé (un contre-son-camp de Nayef Aguerd), les Lions de l’Atlas comptent bien poursuivre leur parcours héroïque après les qualifications face à l’Espagne et le Portugal. Et avant cette rencontre face aux Bleus, le milieu marocain, Sofyan Amrabat, s’est confié au quotidien espagnol Marca.

« La France a aussi d’autres très bons footballeurs »

Dans cet entretien, le milieu de terrain de la Fiorentina a été questionné sur le danger que représente Kylian Mbappé. Si l’attaquant du PSG reste une menace permanente pour ses adversaires, il ne sera pas le seul danger chez les Bleus, comme l’a indiqué l’international marocain de 26 ans. « C’est un grand joueur, mais il n’y a pas de peur de Mbappé. La France a aussi d’autres très bons footballeurs. Mais nous n’avons peur de personne. Du respect oui. Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il ne nous fait pas peur (…) Ce sera un match difficile. La France est une équipe fantastique. Elle a remporté la dernière Coupe du monde. Ce sera difficile mais nous avons déjà joué face à d’autres équipes qui étaient très bonnes. Au sein de l’équipe, nous avons très confiance en nos possibilités. Nous les respectons beaucoup et ce sera un bon match en demi-finales. Nous espérons obtenir un bon résultat. »