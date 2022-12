Le match entre la France et le Maroc sera aussi un match dans le match entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, les deux potes inséparables du PSG. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, fait confiance à son latéral droit dans son duel avec l’attaquant.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont très vite entendus lors de l’arrivée du deuxième citée au PSG durant l’été 2021. Les deux hommes ont lié une très forte amitié et sont inséparables en dehors du terrain, partant très souvent en vacances ensemble. Demain soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1), ils s’affronteront pour une place en finale de Coupe du Monde. Walid Regragui, le sélectionneur marocain, fait confiance en son latéral droit.

« Hakimi connaît mieux que moi Mbappé »

« Hakimi connaît mieux que moi Mbappé. On ne va pas faire un plan anti-Mbappé. Car malheureusement, il n’y a pas que lui. Quand on connaît le niveau de Griezmann entre les lignes… Mais Hakimi est un grand champion donc je n’ai aucune inquiétude, louange le sélectionneur des Lions de l’Atlas en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. Il a aussi évoqué cette rencontre contre les champions du Monde en titre. « On veut gagner. On est prêt à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire. Dire qu’on est satisfait d’avoir atteint les demi-finales, ça ne nous convient pas. Ça sera peut-être la seule chance de la gagner. On est en mission. On n’est pas fatigué, j’insiste. On va courir, il n’y aura pas de fatigue. On a une opportunité, je ne veux pas la gâcher. Je ne veux pas attendre quarante ans. Il y a des moments où il faut marquer son territoire, c’est le moment.«