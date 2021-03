Cette saison la Ligue 1 nous offre une course à quatre pour le titre et le podium. Dans le lot des prétendants, seul le PSG est encore concerné par une Coupe d’Europe. Un Paris Saint-Germain qui espère aller en quart de finale de l’UEFA Champions League et plus loin encore. Ce que Christophe Galtier (LOSC), Niko Kovac (ASM) et Rudi Garcia (OL) souhaitent à plus d’un titre. Afin de voir le PSG le payer avec une perte de points en Ligue 1… tout en rapportant des points à la Ligue 1 en termes d’indice UEFA.

“Il n’y a que le PSG qui est qualifié désormais puisque Lille s’est fait éliminer de l’Europa League. J’espère que le PSG ira très loin mais plus pour l’indice UEFA, parce que cette année il a pris un sacré coup. Et on a besoin d’avoir plus de clubs en Ligue des champions. Ce qui est compliqué en France quand on est entraîneur, c’est qu’il y a énormément de bons clubs mais seulement deux places directes pour la Ligue des champions. Là où en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en Espagne vous avez quatre places. J’espère qu’à l’avenir ça changera. Apriori à partir de 2024, ça devrait changer. En attendant, c’est beaucoup plus dur de se qualifier ici pour la Champions League. Voilà ce que je peux dire, et que le PSG aille le plus loin possible pour nous ramener des points”, a déclaré Rudi Garcia, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.