Génésio : « C’est peut-être le pire moment pour affronter le PSG »

Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le LOSC en Ligue 1. Et Bruno Génésio a conscience de la difficulté d’affronter cette équipe parisienne.

Après son élimination en Coupe de France, le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1). À l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, le club parisien accueille le LOSC. Une belle opportunité pour les Rouge & Bleu d’occuper la tête du classement face à une équipe également éliminée de la Coupe de France. En conférence de presse d’avant-match, le coach lillois, Bruno Génésio, s’est exprimé sur cette rencontre face à la formation de Luis Enrique, dans des propos rapportés par Le Petit Lillois.

L’évolution actuelle du PSG

« Ils ont eu un accroc en Coupe de France, mais je crois que ce qu’ils réalisent est tout simplement exceptionnel, parce que de continuer à gagner et d’enchaîner les titres comme ils le font, c’est une performance exceptionnelle. Je crois que c’est ce qu’il y a de plus difficile en football, de gagner et de continuer à gagner. Même lorsqu’on a des très bons joueurs, même lorsqu’on est dans un très grand club, je peux vous dire que c’est une vraie performance ce que réalisent le coach et son groupe. C’est vrai qu’il y a eu un petit accroc en Coupe de France, mais comme ça peut arriver. Ils ont largement dominé leur adversaire parisien, mais parfois il y a des choses qui ne tournent pas comme on a envie, mais sur l’ensemble de leur performance, c’est juste exceptionnel ce qu’ils font. »

Le bon moment d’affronter le PSG ?

« Je ne crois pas, non. Je ne crois pas qu’il y ait de bon moment pour affronter le PSG. Je vous l’ai dit, en préambule, je pense qu’on ne se rend pas forcément tous compte de ce qu’ils sont en train de réaliser. J’ai eu la chance d’être dans un staff à Lyon, à l’époque où Lyon gagnait régulièrement les titres. Tout le monde nous disait que c’était facile parce que l’on avait les meilleurs joueurs, mais on ne se rend pas compte de tout ce que ça représente comme travail. C’est pour ça que je souligne la performance du PSG. Parce que gagner des titres et continuer à gagner comme ils le font, c’est juste exceptionnel. Donc non, non, ce n’est pas le bon moment pour les jouer. Il n’y a pas de bon moment pour les jouer. On l’a vu à l’aller (1-1). Ils avaient une équipe qui était diminuée, mais ça n’a pas été simple non plus. On sait à quoi s’attendre. En plus, ils sont deuxièmes. Ils savent qu’ils n’ont pas trop le droit à l’erreur. Je pense que ce sera un match difficile, comme c’est souvent le cas au Parc. Mais je vous l’ai dit, c’est un match aussi où on doit prendre beaucoup de plaisir, et surtout sans aucune pression. »

Voir Paris perdre deux fois d’affilée ?

« On dit que les bonnes équipes ne perdent jamais deux fois de suite. Et c’est une très bonne équipe. C’est donc peut-être le pire moment effectivement. Mais nous, on a à cœur aussi de se reprendre, de montrer autre chose. On doit aussi s’améliorer dans la concentration et dans le souci du détail, parce qu’on permet à nos adversaires de prendre l’avantage trop souvent, trop facilement. Et on sait que courir après un score, c’est toujours difficile. »