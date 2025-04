Hakimi : « La force de cette équipe c’est son collectif »

Le PSG a pris une option pour les demi-finales de la Ligue des champions avec sa victoire contre Aston Villa (3-1) ce soir. Achraf Hakimi a souligné la force collective de son équipe.

près sa victoire contre Angers qui lui a permis de remporter le titre de champion de France, le PSG retrouvait le Parc des Princes ce mercredi soir avec la réception d’Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a vu les Villans ouvrir le score sur leur véritable première tentative après un contre conclut par Rogers. Seulement trois minutes après, Désiré Doué a égalisé d’une magnifique frappe. Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes, en toute fin de match, ont offert une victoire qui reflète la physionomie du match (3-1). Les Parisiens prennent un bel avantage avant le retour dans six jours à Villa Park. Au micro de Canal Plus, Achraf Hakimi a souligné la force collective de son équipe.

« On est content. Je pense que l’on a fait ce que l’on avait besoin de faire, les choses que l’on fait depuis le début de la saison. On a affiché de la personnalité, on a couru les uns pour les autres. C’est ce que l’on a montré aujourd’hui. Il reste encore un match la-bas, mais on est content de la victoire d’aujourd’hui. Une différence entre le PSG actuel et ceux des années précédentes ? Je pense que c’est la continuité d’année en année depuis que Luis Enrique est arrivé. Il nous a dit que l’on était une équipe et que la force de cette équipe, c’est d’être tous ensemble. Je pense que l’on a vu ça ces dernières années et qu’on continue à le montrer cette saison. Impressionné par mes coéquipiers ? C’est ça la force. On est tous ensemble. La force de cette équipe, ce ne sont pas les individualités, mais son collectif. C’est vrai qu’il y a des actions individuelles, comme Kvaratskhelia l’a fait ce soir, mais c’est aussi la force du collectif. »