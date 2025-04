Luis Enrique : « L’équipe transmet une énergie positive »

Avec sa victoire contre Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a pris une option pour les demi-finales de la Ligue des champions. Luis Enrique a salué la force mentale de son équipe.

près sa victoire contre Angers qui lui a permis de remporter le titre de champion de France, le PSG retrouvait le Parc des Princes ce mercredi soir avec la réception d’Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a vu les Villans ouvrir le score sur leur véritable première tentative après un contre conclut par Rogers. Seulement trois minutes après, Désiré Doué a égalisé d’une magnifique frappe. Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes, en toute fin de match, ont offert une victoire qui reflète la physionomie du match (3-1). Les Parisiens prennent un bel avantage avant le retour dans six jours à Villa Park. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a salué la force de son équipe de ne pas paniquer malgré l’ouverture du score des Villans.

« On a été exceptionnel dans la finition sur les trois buts »

« On a fait un match très complet pendant toute la rencontre. On a été supérieur et on a dominé. Le foot est comme il est, Aston Villa a pris les devants, c’était un résultat injuste. On a continué à insister et on a été exceptionnel dans la finition sur les trois buts. Mes choix dans le 11 de départ ? Indépendamment du choix des joueurs qui ont débuté, ceux qui sont rentrés ont été importants. L’équipe transmet une énergie positive. On est devenus des spécialistes pour passer outre des situations négatives. Ça a été le cas contre Manchester City et ça nous a rendu plus forts, ça nous a donné de la confiance. Le match retour ? La meilleure manière de conserver l’avantage est d’attaquer, d’attaquer et de gagner le match. On va continuer à attaquer. C’est la meilleure manière de garder la qualification. Mes joueurs le savent, car ils me connaissent. On ne va pas spéculer. »