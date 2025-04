LdC – Victorieux d’Aston Villa (3-1), le PSG prend une belle option pour les demi-finales

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens voudront prendre un avantage devant leurs supporters en perspective du match retour dans six jours.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – d’Aston Villa en quart de finale aller. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Marquinhos est absent en raison d’une suspension. Pour remplacer le capitaine parisien, Luis Enrique a décidé d’aligner Lucas Beraldo aux côtés de Willian Pacho en défense centrale. Une incertitude planait sur le onze de départ qu’allait aligner Luis Enrique. Qui occuperait la troisième place en attaque aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ? Et c’est Désiré Doué qui a été choisi plutôt que Bradley Barcola.

Le résumé du match

Largement dominateur dans cette première période, le PSG a rapidement buté sur le bloc bas défensif d’Aston Villa. La première occasion est venue d’Ousmane Dembélé. À la retombée d’une action de Khvicha Kvaratskhelia, le numéro 10 parisien a vu sa reprise de volée être détournée par Emiliano Martinez (7e). Par la suite, les Rouge & Bleu ont tenté plusieurs frappes lointaines, sans réussir à tromper le portier argentin (18e, 22e), accueilli à sa manière par le Parc des Princes. Tombés dans le faux rythme installé par les Villans, les Parisiens ont été punis sur la seule incursion de la formation anglaise. Après une perte de balle de Nuno Mendes au centre du terrain, les Villans ont parfaitement mené le contre et le centre au second poteau de Yuri Tielemans est parfaitement repris par Morgan Rogers pour ouvrir le score (0-1, 34e). Mais, l’équipe de Luis Enrique a de grosses ressources mentales et n’a pas douté longtemps grâce à son joueur en forme du moment. Après un corner joué rapidement, la frappe somptueuse de Désiré Doué a laissé sans réaction Emiliano Martinez pour permettre au PSG d’égaliser juste avant la pause (1-1, 39e). Le néo-international français était même proche d’un doublé à deux reprises avec une frappe détournée par le portier argentin puis une action individuelle de grande classe stoppée par la défense anglaise. Dominateurs, les champions de France sont rentrés aux vestiaires avec ce score de parité (1-1).

En seconde période, le PSG a asphyxié Aston Villa. Et rapidement, les Rouge & Bleu ont pris l’avantage dans cette rencontre. Sur une action offensive rapide, Khvicha Kvaratskhelia est servi sur son côté gauche, a éliminé facilement Axel Disasi et a trompé Emiliano Martinez d’une frappe sublime et puissante sous la barre transversale (2-1, 49e). Dans la foulée, les Parisiens ont rapidement voulu faire le break mais Achraf Hakimi a trouvé les gants du portier de Villa (58e). Par la suite, les joueurs de Luis Enrique sont retombés sur le bloc bas des Villans et il a fallu attendre les dernières secondes du match pour voir le but du break signé Nuno Mendes. Lancé dans la profondeur par Ousmane Dembélé, le Portugais a mystifié Ezri Konsa et Emiliano Martinez d’une feinte de frappe avant d’inscrire le troisième but parisien dans le but vide (3-1, 90’+2). Un succès sur le score de 3-1 qui offre une très belle option pour les demi-finales de Ligue des champions avant le match retour à Villa Park le 15 avril prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Aston Villa. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ La première frappe du PSG pour Dembélé. Après un bon décalage de Doué, le numéro 10 parisien s’avance et frappe de loin. Ça s’envole au-dessus du but de Martinez.

5′ La première frappe cadrée du match pour Vitinha. Après une action bien construite, Dembélé décale pour Vitinha à l’entrée de la surface. La frappe au sol du Portugais est captée par le portier des Villans.

6′ Les Parisiens ont la possession du ballon en ce début de rencontre face au bloc bas d’Aston Villa.

7′ Quel arrêt de Martinez !!! À la retombée d’une action de Kvaratskhelia dans la surface, Dembélé arme une reprise de volée mais le portier argentin détourne en corner. Au départ de l’action, Kvara aurait pu tomber dans la surface après un contact mais il s’est relevé directement pour poursuivre son action.

10′ Très bon début de match du PSG. Aston Villa ne se procure aucune situation dangereuse.

14′ Sur un coup franc des Clarets, Donnarumma sort loin de ses buts et repousse le ballon de la main.

17′ Carton jaune pour Cash après avoir retenu Kvara qui partait au but. Le latéral gauche ne fait pas partie des quatre joueurs sous la menace d’une suspension du côté d’Aston Villa.

18′ Nouvelle frappe du PSG. Après un coup franc lointain joué en deux temps, Hakimi tente sa chance de loin mais Martinez se couche bien.

22′ Gros pressing de Kvaratskhelia dans le camp de Villa.

22′ La frappe de Vitinha passe au-dessus du but de Martinez.

30′ Après une demi-heure de jeu, le PSG domine complètement cette rencontre mais n’a pas encore trouvé la faille. Le club parisien a 78% de possession de balle.

33′ Bon tacle défensif de J.Neves pour stopper une action de Ramsey.

34′ Ouverture du score d’Aston Villa par Rogers (0-1). Après une perte de balle de Nuno Mendes au centre du terrain, les Villans vont vite vers l’avant. Sur un centre au second poteau de Tielemans, Rogers est à la réception pour pousser le ballon au fond des filets.

35′ Le PSG s’est fait punir par le faux-rythme installé par Aston Villa.

39′ Le PSG proche de l’égalisation après une faute de main de Martinez. Après un festival de Dembélé dans la surface, le portier argentin ne capte pas bien le ballon mais la sauve sur sa ligne.

39′ BUTTTTTTTTTTT DE DOUEEEE (1-1). La réaction rapide des Parisiens. Après un corner joué rapidement, Doué repique dans l’axe et arme une frappe incroyable qui finit dans la lucarne de Martinez, impuissant.

43′ Nouvelle frappe de Doué après un nouveau corner mais cette fois-ci Martinez repousse.

45′ Les Parisiens poussent depuis l’égalisation.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 Quelle action individuelle de Doué. Après une roulette pour éliminer deux joueurs d’Aston Villa, le numéro 14 parisien rentre dans la surface, enchaîne les dribbles et décide de frapper, c’est contré par la défense.

45’+2 C’est la pause au Parc des Princes avec ce score de parité (1-1). Largement dominateur, le PSG s’est fait punir sur la seule occasion d’Aston Villa. Mais rapidement, Doué a remis les compteur à égalité d’une frappe somptueuse.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté du PSG. Chez les Villans, Disasi prend la place de Cash, averti en première période.

49′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAAAAA (2-1) !!!! Et quel bijou du Géorgien. Sur une offensive rapide, Kvara est décalé sur son côté gauche. Il élimine facilement Disasi et trompe Martinez d’une frappe puissante sous la barre.

51′ Les Parisiens accélèrent pour marquer le troisième but.

55′ Excellent retour défensif de Doué pour récupérer le ballon dans les pieds de Rashford.

56′ Quel début de seconde période des Parisiens. Ils étouffent complètement Aston Villa.

58′ Quelle contre-attaque du PSG. Après un contrôle magique et un petit pont facile, Kvarastkhelia lance dans la profondeur Doué. Sur le centre du Français, Ruiz laisse passer pour Hakimi dont la frappe est détournée par Martinez.

61′ Les Parisiens réclament un penalty après une main de Kamara. Mais sur son tacle, le joueur de Villa ne pouvait pas retirer sa main au sol. Pas de penalty donc…

64′ Le PSG retombe sur le bloc-bas d’Aston Villa et tente de le contourner par les côtés.

66′ La frappe lointaine de Beraldo est captée par Martinez.

69′ Belle défense à deux sur Rashford.

71′ But d’Hakimi refusé pour hors-jeu. Le Marocain était en avance sur la belle passe de Kvaratskhelia. Il avait réussi à frapper fort entre les jambes de Martinez.

71′ Double changement pour le PSG. Doué et F.Ruiz cèdent leur place à Barcola et Zaïre-Emery.

72′ La frappe trop écrasée de Rogers captée par Donnarumma.

73′ Belle défense de Pacho pour gêner Kamara et laisser le ballon à Donnarumma.

79′ La frappe lointaine de Vitinha passe à côté du but.

85′ Le PSG bute sur le bus installé par Aston Villa devant le but de Martinez.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+2 LE BUTTTTTTTTTTTT DU BREAK POUR LE PSG DE NUNO MENDES (3-1). Parfaitement lancé en profondeur par Dembélé, le Portugais réalise une feinte de frappe qui élimine Konsa et Martinez puis marque dans le but vide.

90’+3 Dernier changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à G.Ramos.

90’+3 La frappe lointaine de Zaïre-Emery passe au-dessus.

90’+3 C’est terminé au Parc des Princes avec cette victoire 3-1 du PSG dans ce match aller. Menés au score, les Parisiens ont renversé la rencontre grâce à des buts sublimes de Doué et Kvaratskhelia. Le but du break marqué par Nuno Mendes en fin de rencontre permet au PSG d’aller avec deux buts d’avance à Villa Park le 15 avril prochain.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Aston Villa

Quart de finale aller de la Ligue des champions – Horaire : 21 heures – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Maurizio Mariani – Arbitres assistants : Daniele Bindoni et Alberto Tegoni – Quatrième arbitre : Simone Sozza – VAR : Marco Di Bello et Luca Pairetto – Buts : Rogers (34e), Doué (39e), Kvaratskhelia (49e), Nuno Mendes (90’+2)- Carton : Cash (17e)