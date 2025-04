Kvaratskhelia : « On va continuer parce qu’il y a un match retour »

Ce mercredi soir, le PSG affrontait Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé, le PSG s’est logiquement imposé (3-1).

Après sa victoire contre Angers qui lui a permis de remporter le titre de champion de France, le PSG retrouvait le Parc des Princes ce mercredi soir avec la réception d’Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a vu les Villans ouvrir le score sur leur véritable première tentative après un contre conclut par Rogers. Seulement trois minutes après, Désiré Doué a égalisé d’une magnifique frappe. Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes, en toute fin de match, ont offert une victoire qui reflète la physionomie du match (3-1). Les Parisiens prennent un bel avantage avant le retour dans six jours à Villa Park. Au micro de Canal Plus, Khvicha Kvaratskhelia, élu homme du match, est revenu sur cette belle victoire parisienne.

« On va devoir jouer notre jeu »

« On a mal commencé en concédant ce but. Mais Doué a marqué et on a réussi à revenir dans le match. On a essayé de marquer de plus en plus. On est heureux avec ce résultat, mais on va continuer parce qu’il y a un match retour et ce n’est pas fini. La force mentale de l’équipe ? Un match, c’est 90 minutes. Peu importe si on encaisse des buts, il faut continuer à rester concentré. On a juste voulu montrer que l’on était concentré pendant 90 minutes. Mon but ? Je ne me rappelle pas exactement. Je vais aller le revoir si c’était bien. Le retour ? Ce sera un match assez difficile, mais on va devoir jouer notre jeu. Je pense que l’on peut jouer notre jeu. On verra ce qu’il se passera. »