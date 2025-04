Doué : « Très très content de jouer dans cette équipe »

Ce mercredi soir, le PSG affrontait Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé, le PSG s’est logiquement imposé (3-1).

Après sa victoire contre Angers qui lui a permis de remporter le titre de champion de France, le PSG retrouvait le Parc des Princes ce mercredi soir avec la réception d’Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a vu les Villans ouvrir le score sur leur véritable première tentative après un contre conclut par Rogers. Seulement trois minutes après, Désiré Doué a égalisé d’une magnifique frappe. Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes, en toute fin de match, ont offert une victoire qui reflète la physionomie du match (3-1). Les Parisiens prennent un bel avantage avant le retour dans six jours à Villa Park. Au micro de Canal Plus, Désiré Doué, a salué la performance de son équipe ce soir.

« On va aborder le match retour de la même manière, avec le même sérieux »

« On a gardé l’état d’esprit que l’on met à chaque match. C’est-à-dire, mettre de l’intensité du début jusqu’à la fin, rester soudé, fidèle au plan de jeu et ça a encore marché ce soir, donc il faut continuer comme ça. Mon but ? Ma première intention a été de centrer quand j’ai décalé. Après, j’ai vu qu’il n’y avait pas d’option, donc j’ai choisi la frappe et elle est dedans. C’est super. Un régal de jouer dans cette équipe ? Bien sûr, quand on est entouré de grands joueurs comme ça. Le jeu est fluide, il va vite. Je prends beaucoup de plaisirs ici et je suis très très content de jouer dans cette équipe. Le plus beau but ce soir ? Le mien, c’est le mien. Le match retour ? On sait que l’on a une deuxième mi-temps, un deuxième match à faire. On va aborder le match de la même manière, avec le même sérieux. On va aller là-bas pour gagner. »