Herrera : “Le club évolue très bien”

Recruté lors de l’été 2019, Ander Herrera est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024 et compte bien poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu. Le milieu de terrain de 31 ans a notamment participé aux deux derniers matches de préparation face à Orléans (1-0) et le FC Séville (2-2) et sera disponible pour le Trophée des Champions. Dans un entretien accordé à la version britannique de Goal, l’Espagnol a évoqué les recrues parisiennes, Mauricio Pochettino et son avenir. Extraits choisis.

Au sujet de Sergio Ramos

Herrera : “Sergio est peut-être le meilleur défenseur de l’histoire de notre pays. Une légende du football, un leader naturel, une personne avec du charisme, de l’énergie et une faim brutale. Je vois que c’est une signature fantastique, car il ne permettra à personne de se détendre. Il ne le fait pas, donc les autres ne le feront pas.”

Les autres recrues parisiennes

Herrera : “Ce sont de très bonnes options de marché, car Wijnaldum et Donnarumma sont venus gratuitement. Achraf est l’un des meilleurs arrières droit du monde, jeune et avec une trajectoire de carrière fantastique. Donc, je pense que le club évolue très bien.”

Au sujet de Mauricio Pochettino

Herrera : “Je l’apprécie beaucoup. Je pense que nous comprenons le football de la même manière. J’aime la façon dont nous nous entraînons, j’aime l’intensité du football qu’il veut, que l’équipe soit physiquement prête à attaquer, presser et à jouer dans la moitié adverse du terrain. Je pense que cela va bien avec mon football et ma façon d’appréhender ce métier.”

Son avenir

Herrera : “J’aime me challenger à très court terme, mais c’est vrai et je ne l’ai jamais caché qu’une fois mon contrat à Paris terminé dans trois ans, j’ai le rêve de revenir à Saragosse (son premier club en pro), qui est ma maison et le club de mon cœur. Ensuite, il faudra voir si cela peut être fait ou non, mais c’est mon rêve.”