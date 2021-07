Bertrand Rebours : “El Chadaille va apprendre auprès de joueurs cadres qui vont le conseiller”

Âgé seulement de 16 ans et 2 mois, El Chadaille Bitshiabu a signé son premier contrat professionnel avec le PSG ce jeudi. Ainsi, le défenseur central d’1m96 est lié à son club formateur jusqu’en 2024. Lors de cette pré-saison avec les Rouge & Bleu, le Titi a participé aux cinq matches de préparation et fait notamment partie du groupe pour disputer le Trophée des Champions face au LOSC ce dimanche. Dans un entretien accordé à So Foot, Bertrand Rebours – responsable technique de l’AC Boulogne-Billancourt (ACBB) – est revenu sur le joueur qu’il avait côtoyé il y a quelques années. El Chadaille Bitshiabu avait évolué avec l’ACBB avant son arrivée au centre de formation du PSG en 2017.

“Il était techniquement à l’aise par rapport à sa taille. Souvent, chez les gamins précoces comme cela, il y a souvent un problème de coordination, mais pas chez lui. Il avait déjà cette aisance technique. Ce n’était pas un garçon qui imposait son physique, cela lui servait mais ce n’était pas son atout majeur. C’était un joueur très intelligent, très mature, il fonctionnait déjà comme un éducateur“, a commenté Bertrand Rebours au magazine français. “À l’âge qu’il a, aller se frotter en Ligue 2 cela n’a pas d’intérêt. Il va apprendre auprès de joueurs cadres qui vont le conseiller. Il faut qu’il continue un ou deux ans comme cela. Même s’il est déjà très grand, il n’a pas encore fini sa croissance. Il faut qu’il se muscle encore.“