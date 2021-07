Ollé-Nicolle : “L’objectif premier était avant tout de reprendre du rythme”

Hier soir, les Féminines du PSG ont débuté leur préparation d’avant-saison par une défaite face aux Girondins de Bordeaux (0-3). Pour son premier match sur le banc du PSG, Didier Ollé-Nicolle a pu notamment donner du temps de jeu à de nombreuses recrues lors de ces 90 minutes (Constance Picaud, Elisa De Almeida, Kheira Hamraoui, Sakina Karchaoui et Celin Bizet Ildhusøy). Les Parisiennes poursuivront leur pré-saison ce mercredi face à l’AS Roma, dans le cadre de l’Amos French Cup. Après la défaite face aux Bordelaises, l’entraîneur des Rouge & Bleu a rappelé l’objectif principal de cette première rencontre.

“Je ne m’inquiète pas. On a beaucoup travaillé depuis 15 jours, mais on a surtout orienté notre préparation sur la condition physique et le travail athlétique”, a indiqué Didier Ollé-Nicolle sur le site officiel du club. “On n’a pas encore vraiment exploré la tactique, aussi parce qu’il y a beaucoup de nouvelles joueuses, des jeunes qui sont montées du centre de formation, des internationales absentes, donc l’objectif premier était avant tout de reprendre du rythme et de faire jouer les filles. Je suis déçu pour elles, mais ce n’est que le début. Cette saison, on sait qu’elles vont être attendues, il va falloir s’y préparer.”

XI PSG (1ère mi-temps) : Picaud – Da Cruz, De Almeida, Dudek, Hurtré – Hamraoui, Khelifi, Folquet – Diani, Katoto, Baltimore

XI PSG (2ème mi-temps) : Pinguet – Le Guilly, Diallo, Dudek (De Almeida, 71e), Karchaoui – Däbritz, Geyoro, Fazer – Ildhusøy, Glyda, Sangaré

