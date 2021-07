Hakimi : “Je suis très heureux d’être ici”

Après avoir manqué les matches contre Chambly (2-2) et Augsbourg (2-1) en raison d’un test positif au Covid-19, Achraf Hakimi a fait son retour dans le groupe face à Orléans. Remplaçant au coup d’envoi, il est entré à la mi-temps et a été décisif avec son premier but sous le maillot Rouge & Bleu. Une réalisation qui a offert la victoire aux Parisiens contre Orléans (1-0). Au micro de BeIN Sports, l’international marocain a évoqué son intégration au sein du club.

“On est prêt, on trouve du rythme. On récupère bien, et on prépare tout ce qui va arriver. On est prêt pour le match de mardi et on espère aller chercher le premier titre la semaine prochaine. Comment je me sens au sein du PSG ? Bien. Je suis content, je suis content de comment on m’a reçu et accueilli. Je suis très heureux d’être ici, de connaître les joueurs. Je suis très heureux d’être ici.“

Pour PSG TV, Achraf Hakimi s’est projeté sur le Trophée des Champions face à Lille le 1er aout. “Je suis heureux de revenir jouer, d’avoir passé cette période Covid. Et petit à petit je retrouve du rythme, et j’apprends à connaître mes coéquipiers. Donc je suis content, de la victoire et d’avoir pu aider l’équipe. Je me sens bien. J’ai été très bien accueilli et je suis content d’être ici. Le Trophée des Champions ? On se prépare, et on accélère le rythme. Les sensations sont bonnes. Je pense qu’on a encore une bonne semaine pour se préparer pour le premier match officiel. En plus de ça, un titre est en jeu et je pense qu’on va être préparés et prêts pour la compétition.“