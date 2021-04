Herrera s’est prononcé contre la Super League européenne

L’annonce de la création d’une Superleague européenne fait réagir le monde du football. Et ce lundi après-midi, un premier joueur de l’effectif du PSG s’est prononcé sur ce sujet. En effet via ses réseaux sociaux, le milieu de terrain parisien, Ander Herrera s’est prononcé contre cette Super League privée. “Je suis tombé amoureux du football populaire, le football des supporters, avec le rêve de voir l’équipe de mon coeur affronter les plus grands clubs. Si cette Super Ligue va plus loin, ces rêves sont morts, les illusions des supporters d’équipes qui ne sont pas des géants du foot avec. J’aime le football mais je ne peux pas rester silencieux sur ce point, je crois en une Ligue des champions améliorée mais pas en cette spoliation par les riches du football populaire, qui n’est rien d’autre que le plus beau sport sur la planète.”