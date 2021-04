La Ligue des champions 2021 doit toujours aller à son terme

Le séparatisme déclaré de douze clubs européens avec une Super League privée et fermée fait grand bruit sur la planète football. Ces 12 “fondateurs” auraient l’intention de lancer une compétition à 20 équipes avec 15 membres fondateurs (Le Bayern, le Borussia et le PSG pouvant occuper les trois sièges vacants selon la presse espagnole). Qui sont ces fondateurs ? Six anglais : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, United et Tottenham, trois espagnols (Real, Barça, Atlético) et trois italiens (Juventus, Milan, Inter). Et ils sont à l’action, tout comme l’UEFA qui devait initialement entériner aujourd’hui sa réforme pour 2024 de la Ligue des champions…

The Associated Press rapporte que les douze clubs européens fondateurs de la Super League ont fait savoir aux dirigeants de la FIFA et de l’UEFA qu’une action en justice était déjà engagée pour les empêcher de prendre des mesures visant à contrecarrer le lancement de la compétition séparatiste. L’agence de presse ayant eu accès à ce document. La lettre a été envoyée par le groupe de clubs anglais, espagnols et italiens au président de la FIFA, Gianni Infantino, et à son homologue de l’UEFA, Aleksander Ceferin. En outre la Super League aurait déjà la garantie d’un financement à la hauteur de 4 milliards d’euros d’une institution financière (la banque JP Morgan). “L’UEFA a averti les clubs de Super League, y compris Barcelone, le Real Madrid, la Juventus et Manchester United, après des fuites de leurs plans dimanche, qu’une action en justice serait intentée contre les clubs rebelles et affirmant qu’ils seraient exclus des compétitions nationales existantes comme la Liga en Espagne et le Premier League en Angleterre et compétitions internationales”, lit-on. Avec effet immédiat comme on l’entend dire ici ou là ? Le PSG peut-il être déclaré champion d’Europe 2021 si City, le Real Madrid et Chelsea sont exclus dès à présent des demi-finales de la Ligue des champions ? Non, répond Rob Harris, le journaliste d’AP : “L’UEFA n’a pas suspendu la Champions League ni l’Europa League”.

En outre, une autre agence de presse, l’AFP, relaie une confidence d’une “source proche des douze clubs fondateurs” qui certifie qu’au minimum deux clubs français seront présents chaque année en Super League.