De Bruyne très incertain pour PSG / Manchester City (RMC)

Manchester City devra-t-il se passer de son joueur phare, Kevin de Bruyne, pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG ? Sorti suite à une blessure à la cheville ce week-end face à Chelsea (0-1), l’international belge ne pourra pas participer au prochain match de Premier League face à Aston Villa ce mercredi, comme précisé par club anglais dans un communiqué. “Manchester City peut confirmer que Kevin de Bruyne a été blessé au pied droit et à la cheville lors de la demi-finale de la FA Cup samedi contre Chelsea. L’ampleur du problème n’est pas encore connue. Kevin continuera à être examiné mais manquera le voyage de mercredi en Premier League à Aston Villa. Nous vous apporterons d’autres mises à jour sur son état en temps voulu.” Une inquiétude pour Pep Guardiola à dix jours de PSG / Manchester City au Parc des Princes.

Si les Citizens n’ont pas donné plus de précision sur la durée d’indisponibilité de leur milieu de terrain, RMC Sport annonce de son côté que Kevin De Bruyne est incertain pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG, qui aura lieu le mercredi 28 avril. “L’international belge serait touché aux ligaments de la cheville et se retrouve très incertain pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG. Si du côté des Skyblues ont entretient le doute, la participation du milieu offensif de 29 ans au rendez-vous européen semble compromise”, précise le média sportif via son site internet.