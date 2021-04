L’UEFA valide la nouvelle formule de la Ligue des champions (L’E / RMC)

Malgré un contexte sous haute-tension suite à l’annonce de la Super League européenne, l’UEFA a validé ce lundi sa nouvelle réforme de la Ligue des champions qui verra le jour à partir de 2024, comme l’ont indiqué lequipe.fr et RMC Sport. “Le comité exécutif de l’instance a adopté, ce lundi matin, la nouvelle formule de la C1 (à partir de 2024), même si douze grands clubs européens menacent de créer une Super Ligue quasi fermée“, rapporte le quotidien sportif. Ainsi, le nouveau format comportera 36 clubs au lieu des 32 actuels. Avec cette nouvelle réforme, les phases de poules prendront fin. “Chaque équipe jouera 10 matchs, contre six actuellement, face à dix adversaires différents. Fini donc les matchs aller-retour”, rappelle RMC. “Les huit premières équipes du classement général seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Les équipes classées entre la 9e et la 24e place disputeront un barrage en aller-retour pour se qualifier pour les huitièmes. Les équipes classées entre la 25e et la 36e place seront quant à elles éliminées.”

Par la suite, les phases finales se dérouleront dans un “format classique” avec des matches aller-retour. Cette réforme de la Ligue des champions sera notamment favorable à la France. En effet, trois clubs de Ligue 1, voire un quatrième (via un tour de qualification), seront retenus parmi les 36 équipes en lice. “Cette nouvelle formule a pour but de faire gagner la C1 en exposition médiatique et donc en droits TV”, conclut RMC.