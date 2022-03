Joan Laporta, le président du FC Barcelone, s’est longuement confié au Mundo Deportivo. Dans une première partie dévoile hier, le dirigeant catalan avait évoqué la rumeur autour d’un possible intérêt du FC Barcelone pour l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Ce samedi, le quotidien sportif catalan a publié la deuxième partie de l’entretien fleuve. Et ce jour, il est notamment question de l’avenir d’Ousmane Dembélé. En fin de contrat, l’international français est annoncé dans le viseur des Rouge & Bleu.

« Pour le moment, nous n’avons pas été informés du fait qu’il voulait continuer. Dembélé est un garçon formidable, charmant, en tout cas il ne nous a pas causés de problèmes depuis que nous avons pris les rênes du club. Peut-être voyons-nous le meilleur Dembélé depuis qu’il est au Barça, c’est sûr. Xavi le gère à merveille. Mais nous lui avons fait une offre de prolongation qui a expiré le 20 décembre dernier. Il a décidé de ne pas profiter de ce renouvellement, rappelle le président du Barça. Maintenant, Xavi a dit qu’il comptait sur lui car c’est un joueur qui fait la différence. Mais pour le moment, nous n’avons aucune nouvelle qu’il veuille continuer. […]Nous sommes des gens qui dialoguent. En plus maintenant avec Aubameyang et Umtiti, ils s’entendent très bien et il y a une bonne ambiance. Je le vois heureux.«