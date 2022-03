À Barcelone, on est persuadé que Dembélé sera parisien la saison prochaine

L’été prochain du PSG risque d’être quelque peu mouvementé. Au niveau de l’organigramme, les cas de Mauricio Pochettino et de Leonardo sont grandement remis en question. En ce qui concerne l’effectif, le secteur offensif devrait pas mal bouger avec les probables départs de Kylian Mbappé et Angel Di Maria et ce, libres de tout contrat.

Dans cette optique, le PSG va devoir bouger ses pions avec intelligence sur le mercato. Et on le sait, depuis l’été dernier, le club parisien aime particulièrement se saisir des opportunités de marché. En ce sens, si l’on se penche sur la liste des joueurs libres en juin prochain, il devrait y avoir de quoi faire. Et une piste faisant partie de cette liste revient avec grande insistance, celle menant à Ousmane Dembélé.

En effet, le virevoltant tricolore ne semble pas presser de parapher un nouveau bail avec le FC Barcelone. Surtout, les exigences financières de l’ancien rennais sont jugées bien trop élevées par la direction catalane alors que leurs caisses sont loin d’être bien pourvues. Le PSG pourrait ainsi profiter de l’occasion pour renforcer son secteur offensif à moindres coût. En tout cas, comme le révèle Sport ce jour, au sein du club culé, cela ne fait plus vraiment guère de doute : Ousmane Dembéléportera la tunique rouge et bleu du club de la capitale lors de l’exercice 2022-2023.