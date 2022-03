Ce samedi après-midi, les Féminines du PSG se déplaçaient sur la pelouse de Fleury dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France. Dans ce derby francilien, ce sont les joueuses à domicile qui vont créer la sensation en arrivant à prendre l’avantage très tôt dans le match (8e) – même si ce but aurait dû être annulé pour hors-jeu – avant de doubler la mise dès la 20e minute de jeu (2-0). Piquées dans leur orgueil, les Parisiennes vont reprendre le contrôle du match et réussir à revenir au score par l’intermédiaire de l’incontournable Marie-Antoinette Katoto (2-1, 35e). La titi parisienne qui va permettre à son équipe de rejoindre les vestiaires sur un score nul. Après une frappe de Ramona Bachmann sur la barre, la meilleure buteuse de l’histoire du PSG, va récupérer le ballon et marquer d’une belle demi-volée (2-2, 45e).

Dès le début de la seconde période, Didier Ollé-Nicolle réalise deux changements avec les entrées en jeu de Kheira Hamraoui et Sandy Baltimore à la place de Luana et Bachmann. Avec ce double changement, le PSG maîtrise mieux le match, se procure plusieurs belles occasions et va concrétiser sa domination par un but de Sakina Karchaoui (59e). Kadidiatou Diani va par la suite mettre à l’abris les Rouge & Bleu avec un but à un quart d’heure de la fin (2-4). Après s’être fait peur, les joueuses parisiennes s’imposent donc et se qualifient pour la finale de la Coupe de France. Elles affronteront Yzeure ou Nantes – qui s’affrontent demain après-midi – le 15 mai prochain.