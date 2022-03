Le PSG devrait beaucoup bouger cet été. Après un nouveau fiasco européen, l’effectif Rouge & Bleu devrait se renouveler. Le secteur du milieu de terrain sera très certainement un de celui qui bougera le plus. Les Parisiens comptent neuf joueurs dans ce secteur dans lequel seul Marco Verratti répond présent sur le long terme. Depuis plusieurs jours, le nom d’Aurélien Tchouaméni – l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 – est associé au club de la capitale. Pour Daniel Riolo, l’international français doit être une priorité de recrutement pour les dirigeants parisiens.

« C’est bien de prendre des joueurs performants et en croissance et pas des mecs dont on attend qu’ils se transforment au PSG. Tchouaméni doit incontestablement faire partie des cinq priorités pour le mercato du PSG qui a besoin de milieux de terrains qui doivent grandir, progresser et qui peuvent apporter quelque chose. […]Quoi qu’il en soit, c’est un bon joueur, qui a un grand avenir. Il est intelligent, il a la tête sur les épaules, qui réfléchit et s’intéresse à son métier, souligne le polémiste dans l’After sur RMC. Tous les joueurs ne sont pas comme ça. Je pense que ça pourrait être une vraie bonne recrue pour le PSG.«