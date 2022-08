Dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG accueille ce samedi soir (21h sur Canal + Décalé) Montpellier. Pour la première de la saison 2022-2023 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain aura à cœur d’enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat afin d’entamer ce marathon du mieux possible. Pour cela, il faudra afficher un niveau au moins semblable à celui montré lors de la première journée au Stade Gabriel-Montpied (victoire 0-5) face au Clermont Foot. Pour enchaîner, il faudra donc faire face au MHSC de Jonas Omlin. Le portier suisse de l’Hérault était présent en conférence de presse en marge de cette rencontre et a fait part de son sentiment avant de se déplacer sur la capitale : « La peur ? C’est pas le bon mot pour aller à Paris. C’est une excellente équipe, une équipe qui veut gagner des Ligue des Champions. C’est toujours compliqué de jouer contre Paris, mais toujours intéressant pour des équipes comme nous d’essayer de grappiller des points contre eux. On doit très bien défendre contre leurs attaques, mais dans le football, tout est possible« .

Omlin : « Rester onze joueurs derrière le ballon«

Si les Montpelliérains vont semble-t-il s’adonner à bien défendre sur le plan collectif, le gardien de but du MHSC aborde lui la rencontre le plus tranquillement possible : « Je vais pas changer par rapport à la première journée, j’ai déjà eu beaucoup de travail, peut-être qu’à Paris j’en aurais un peu plus, mais j’essaye de rester calme et d’aborder le match comme d’habitude« .

L’ancien portier du FC Bâle s’est ensuite exprimé sur l’éventuelle physionomie du match : « Il y a des choses face auxquelles il est impossible de défendre face à Paris. Après on doit rester solide, rester onze joueurs derrière le ballon, défendre ensemble, courir ensemble, et après si on arrive à garder notre cage inviolée pendant un moment, ça se compliquera pour eux, ils doivent gagner à la maison« .