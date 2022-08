Après une éclatante victoire face au Clermont Foot lors de première en Ligue 1 cette saison (5-0), le PSG retrouvera le Parc des Princes ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé) avec la réception de Montpellier dans le cadre de la 2e journée du championnat. Dans le marathon de matches qui attend les Rouge & Bleu dans les semaines et mois à venir, Christopher Galtier aura à coeur de parfaitement poursuivre ce bon début d’exercice et celui-ci pourra compter sur un effectif au complet pour cette rencontre.

Mbappé de retour, les nouvelles recrues convoquées

Forfait face au FC Nantes en raison d’une suspension et blessé contre Clermont, Kylian Mbappé devrait enfin faire ses grands débuts cette saison puisqu’il est présent dans le groupe convoqué par Christophe Galtier. Du côté des recrues, ce sera aussi une première pour Renato Sanches, qui est aussi appelé pour le match de samedi, et une confirmation pour Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Vtinha. À noter qu’aucun jeune du centre de formation n’a été convoqué pour cette première au Parc. Chez les absents, sans surprise, on retrouve tous les membres du « groupe 2 » de l’entraînement dont Mauro Icardi, Gana Gueye ou encore Thilo Kehrer.

Le groupe du PSG pour affronter Montpellier :