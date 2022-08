Après un beau succès face à Clermont la semaine passée (5-0), le PSG va disputer sa première de la saison au Parc des Princes en affrontant Montpellier, à l’occasion de la 2e journée du championnat. Dans un marathon de matches qui s’annonce intense, les Rouge & Bleu auront à coeur de débuter parfaitement devant son public. Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé, qui était touché aux adducteurs ainsi que sur ses quatre nouvelles recrues Vitinha, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike et surtout le dernier renfort en date – Renato Sanches – qui était aussi absent la semaine précédente.

Le même onze que face à Nantes et Clermont… à une exception près (et pas des moindres)

Ainsi pour ce match face aux Montpelliérains, Christophe Galtier devrait aligner le même onze (en 3-4-1-2) que celui vainqueur face au FC Nantes au Trophée des Champions (4-0) ou encore contre Clermont (5-0) avec en plus la présence de Kylian Mbappé dans le onze, de retour de blessure. Gigio Donnarumma prendrait place dans les buts. En défense, le trio Ramos-Marquinhos-Kimpembe devrait de nouveau être associé, même si Le Parisien hésite entre l’ancien madrilène et Nordi Mukiele. Sauf surprise, Nuno Mendes et Achraf Hakimi vont enchaîner dans les rôles de piston. Aux côtés de Marco Verratti, Vitinha est une nouvelle fois pressenti pour débuter la rencontre. Enfin, Lionel Messi devrait être en soutien de Neymar Jr et Kylian pour animer l’attaque du PSG. Une première pour la « MNM » cette saison.

XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi – Mbappé, Neymar