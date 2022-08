Alors que Christophe Galtier s’est dit prêt à rencontrer prochainement les ultras du PSG, Romain Mabille a accepté cette main tendue du nouvel l’entraineur parisien.

Baptême de feu pour Christophe Galtier ce samedi soir. En effet, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1 qui opposera le PSG à Montpellier ce samedi soir, l’entraîneur français va découvrir pour la première fois le Parc des Princes dans le costume d’entraineur du club de la capitale. Cependant, alors que la fin de saison 2021/2022 avait été marquée par une grande contestation des ultras parisiens à la suite de l’élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, toute la question est de savoir quel accueil sera réservé à l’ancien entraineur du LOSC et son équipe. De surcroit, personne n’est sans savoir que Christophe Galtier est d’origine marseillaise, chose qui a pu crisper certains supporters au moment de sa nomination, comme ses propos dans un entretien à PSG TV sur l’ambiance de l’antre parisienne (« Ce n’est peut-être pas l’endroit où il y a la plus grosse ambiance »).

« Bien sûr qu’on accepte cette main tendue »

Christophe Galtier avait alors rapidement effectué son mea culpa, expliquant à l’occasion d’un entretien accordé à L’EQUIPE s’être mal exprimé. Plus encore, pour calmer les contestations, celui qui a paraphé un contrat de deux ans au PSG s’est dit prêt à rencontrer les ultras parisiens : « Il faudra trouver le temps. Je rencontrerai les ultras, ça, c’est sûr ! Partout où je suis allé, je les ai rencontrés. Je le ferai de nouveau avec plaisir », lançait-il dans dans les colonnes du Parisien.

Et bonne nouvelle, cette main tendue est appréciée par Romain Mabille, le président du CUP. « Bien sûr qu’on accepte cette main tendue. Vous savez ça fait quelques temps déjà qu’on est coupé du secteur sportif. Si on accepte cette main tendue, c’est que ça vient de lui et déjà ça c’est bien. Je trouve qu’après sa phrase maladroite c’est bien qu’il relance le truc. Le fait que lui demande à discuter avec nous c’est vraiment bien. On est des gens ouverts au dialogue. On ne peut pas s’être plaint du manque de dialogue et ne pas accepter la proposition. On sera les premiers autour de la table, à écouter et faire passer aussi quelques messages. Tout ça ne peut être que positif pour le coach, l’effectif et le PSG. Car j’espère qu’on pourra aussi renouer le dialogue avec l’effectif. Bien évidement on va pas demander à les voir tous les quatre matins mais deux fois par saison pour discuter des attentes de chacun. Et tout ça ne fera que nous souder pour affronter les bons comme les mauvais moments. Le fait de se connaître, c’est vraiment important », a-t-il confié à France Bleu Paris. Reste à savoir à quel moment cette entrevue se produira.