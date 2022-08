Les chiffres clés de PSG / MHSC

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit Montpellier ce samedi (21h sur Canal + Décalé). Afin d’enchaîner avec une deuxième victoire consécutive en championnat, les hommes de Christophe Galtier auront à cœur de s’imposer pour la première en championnat de la saison 2022-2023 au Parc des Princes. Pour cela, il faudra donc se défaire du MHSC, un adversaire bien connu du côté des Rouge & Bleu. Les chiffres clés.

Historique des confrontations

Entre le PSG et le MHSC, c’est pas moins de 72 batailles qui ont été livrées entre les deux clubs. L’avantage est net pour le club de la capitale qui compte 32 victoires et 17 défaites. Les deux écuries se sont séparées sur un match nul à 22 reprises. Concernant les séries en cours, le Paris Saint-Germain tentera ce soir de poursuivre celle de 6 victoires consécutives face aux Montpelliérains avec 21 buts inscrits contre seulement 2 encaissés. Comme indiqué précédemment, le PSG joue son premier match de la saison de championnat au Parc des Princes ce soir. Dans son antre en Ligue 1, le club de la capitale surfe actuellement sur une série de 12 rencontres sans défaite face à Montpellier : 8 victoires – 4 matchs nuls – 31 buts inscrits pour seulement 5 encaissés. La dernière victoire (1-3) des Héraultais sur la pelouse de la Porte d’Auteuil remonte au 15 mai 2010. Sur les 10 derniers matchs entre les deux clubs au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a inscrit 27 buts, et en a encaissé seulement … 1. Cet unique but remonte à la victoire 5-1 des Rouge & Bleu le 20 février 2019, inscrit par Florent Mollet.

Kylian Mbappé est le meilleur buteur du PSG face au MHSC avec 9 réalisations. L’international français devance ainsi Angel Di Maria (5), Rai et Pedro Miguel Pauleta (4).

Les enjeux de ce PSG / MHSC

Pour le compte de la première journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Clermont Foot sur le score de 0-5. Une large victoire qui entre dans l’histoire tant les Rouge & Bleu n’avaient jamais inscrit autant de but pour des débuts en championnat, mais qui a également son importance car elle permet au club de la capitale de pointer à la première place du classement dès la première journée. Cette performance est ainsi réalisée par le PSG pour la quatrième fois de son histoire : 2000-2001, 2005-2006, 2010-2011 et donc 2022-2023. Un des enjeux de la rencontre de ce soir face aux Héraultais est donc de préserver cette première place et tenter d’y figurer le plus longtemps possible au cours de cette saison de championnat.

A l’occasion de ce PSG / MHSC, les hommes de Christophe Galtier devront également poursuivre une série en Ligue 1 Uber Eats de 10 matchs sans défaite (7 victoires et 3 nuls), dont 36 buts inscrits et 9 encaissés. Il faudra également dans les séries, pérenniser celle au Parc des Princes en championnat : 22 matchs sans défaite (19 victoires – 3 nuls). Cette dernière séries dure depuis la dernière défaite du PSG dans sont antre, qui remonte au 3 avril 2021, face au LOSC sur le score de 0-1. Les Lillois étaient alors entraînés par … Christophe Galtier.

Les joueurs qui ont portés les deux maillots

24 joueurs ont porté le maillot des deux clubs : Christian André, William Ayache, Claude Barrabé, Bruno Carotti, Aliou Cissé, Patrick Colleter, Xavier Gravelaine, Vincent Guérin, Jonathan Ikoné, Thierry Laurey, Jean-Claude Lemoult, Francis Llacer, Patrice Loko, Claude Lowitz, Nordi Mukiele, Nicolas Ouédec, Christian Perez, Patrice Py, Laurent Robert, Mamadou Sakho, Stéphane Sessegnon, Benjamin Stambouli, Siaka Tiené et Daniel Xuereb.

Des chiffres dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.