Juan Bernat donne de ses nouvelles

Blessé contre Metz le 16 septembre 2020, Juan Bernat a été victime d’une rupture d’un ligament croisé antérieur du genou gauche. Le latéral gauche espagnol a été opéré et n’a pas rejoué de toute la saison. Annoncé de retour sur les terrains pour fin mars-début avril, des complications ont fait qu’il a dû renoncer à revenir avec ses coéquipiers lors de la saison 2020-2021. PSG TV a réalisé un documentaire pour suivre son quotidien depuis sa blessure. Et dans ce dernier, l’international espagnol a tenu à adresser un message aux supporters parisiens. “Comme vous le savez, la saison a été difficile pour moi avec ma blessure au genou. Je continue à travailler dur pendant les vacances pour revenir dans le groupe au plus vite avec un genou guéri à 100%. J’espère vous voir bientôt !“