Décisif sur trois des quatre buts de la France depuis le début de l’Euro 2020, Kylian Mbappé n’a pas encore marqué. Beaucoup d’observateurs ne sont pas inquiets de cette méforme du numéro 7 parisien. Cela aurait été inquiétant s’il n’avait pas été bon sur le terrain. C’est ce que pense Djibril Cissé.

“Je ne pense pas qu’il soit frustré de ne pas avoir encore marqué. Ce que je vois de lui, de son jeu, ne me paraît pas inquiétant. Il a été décisif, même sans marquer, ce qui lui permet de soigner sa confiance. Qu’il soit à zéro but pour le moment ne change rien à son statut. Pour Kylian, c’est un peu comme si la compétition commençait maintenant. […]S’il marque en huitièmes, en quarts, en demies et en finale, on ne se souviendra pas qu’il n’a pas marqué en phase de groupes, défend l’ancien attaquant pour l’Equipe. Et puis, je suis convaincu que d’entendre qu’il est le seul des trois de devant à ne pas avoir marqué est un shoot d’adrénaline pour lui. Là, c’est un peu le moment qu’il attendait. Contre le Portugal, il s’est sans doute un peu précipité dans son duel face à Rui Patricio (16e minute) mais je pense qu’en étant un tout petit peu plus relâché dans son geste, ça va passer. Il ne manque vraiment pas grand-chose.”