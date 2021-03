Bernat : “Je suis heureux de faire partie du projet PSG”

Juan Bernat arrivait en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Le latéral gauche espagnol – blessé depuis de très longue semaine – a paraphé un nouveau contrat jusqu’en juin 2025 ce mardi, quelques jours après Angel Di Maria. Pour PSG TV, Bernat n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure parisienne. “Pourquoi prolonger ? C’est un tout, c’est le club, c’est l’affection que me porte tout le monde ici, les supporters, mes coéquipiers… Il y a un très beau projet ici, dont je suis heureux de faire partie. Je crois que nous pouvons réaliser beaucoup de choses ensemble, c’est une des raisons pour lesquelles j’ai voulu continuer ici, et j’espère pouvoir jouer encore plusieurs années.“

L’international espagnol qui a également évoqué sa relation avec son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. “Au début, je ne l’ai pas beaucoup vu, surtout parce que nous avions des horaires différents. Je travaillais en décalé, compte-tenu de mon programme de rééducation. Ensuite, quand on s’est rencontré, j’ai eu une très bonne impression, avec lui et tout le staff. Et c’est plus facile parce que nous parlons la même langue, on se comprend facilement. C’est un très grand entraîneur, je pense qu’il fait du bon travail avec le groupe, et je suis heureux de pouvoir travailler avec lui. “

Juan Bernat qui a aussi tenu à adresser un message aux supporters. “Nous savons que les supporters sont derrière nous, et nous soutiennent. Nous avons une bonne relation avec eux, et leur absence au Parc et lors des matches à l’extérieur. Nous sommes vraiment impatients de les retrouver, surtout chez nous, chez eux, au Parc des Princes. La fin de saison ? Le championnat est très serré cette année, nous ne sommes qu’à trois points du leader, et j’espère que nous pourrons revenir. J’espère aussi pouvoir être disponible pour les derniers matches et aider l’équipe. Pour l’instant nous ne devons penser qu’au travail et à gagner chaque match.“