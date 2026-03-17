Kvaratskhelia : « Je veux montrer à chaque match que je suis là »

Après avoir largement battu Chelsea au Parc des Princes (5-2), le PSG a terminé le travail sans trembler à Stamford Bridge ce soir (0-3). Khvicha Kvaratskhelia a salué la performance de son équipe.

Le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir largement dominé Chelsea à Stamford Bridge (0-3) après la très belle victoire à l’aller sur la pelouse du Parc des Princes (5-2). Premier buteur ce soir, Khvicha Kvaratskhelia a été élu homme du match par l’UEFA. Au micro de Canal Plus Foot, l’international géorgien a salué la belle double confrontation de son équipe contre les Blues.

« On essaie de retrouver notre meilleure forme »

« C’était fantastique de marquer trois buts contre Chelsea. C’est très bien. L’important, c’est que l’on continue de bien jouer. On doit continuer comme ça et travailler dur pour les matches qui arrivent. Deux performances très importantes pour la suite de la saison ? Oui, bien sûr. Chaque match est important. On essaie de retrouver notre meilleure forme. Certains disent que je choisis mes matches ? Non, je ne pense pas comme ça. Je pense que j’essaye de jouer de la même façon à chaque match. Parfois c’est difficile. Mais c’est pour ça que j’essaye de travailler dur. Je veux montrer à chaque match que je suis là et que je peux aider l’équipe. »