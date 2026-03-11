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Image : PSG.fr

Kvaratskhelia : « On a montré que l’on était capable de tout »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 mars 2026

Ce mercredi soir, le PSG s’est offert une très belle victoire contre Chelsea en huitième de finale aller (5-2). Les Parisiens devront terminer le travail mardi prochain.

En huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG affrontait Chelsea sur la pelouse du Parc des Princes. Dans un match riche en buts (5-2), le club de la capitale a pris une option pour la qualification en quart de finale qu’il faudra aller chercher à Stamford Bridge. Entré en jeu à la 20 minutes de la fin du match, Khvicha Kvaratskhelia a retourné la fin de rencontre avec un doublé. Au micro de Canal Plus, le numéro 7 du PSG, élu homme du match, est revenu sur ce très beau succès parisien.

« Je suis heureux de ce match »

« Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe. Et encore plus heureux d’avoir gagné face à Chelsea parce que c’est une bonne équipe. Je suis heureux de ce match. Beaucoup pensaient que le PSG ne pouvait pas retrouver ce niveau ? Oui, mais on reste le PSG. Je pense que l’on a montré ce soir que l’on était capable de tout. Il faut juste continuer de cette manière. On a pris deux buts, il faut analyser nos erreurs. On est content d’avoir gagné avec trois buts de plus. Maintenant, on va être concentré sur le prochain match. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 mars 2026

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