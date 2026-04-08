Kvaratskhelia : « On aurait dû marquer plus de buts »

Lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé contre Liverpool après une large domination (2-0). Il faudra terminer le travail à Anfield.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a totalement dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Avec de très nombreuses occasions, le PSG a fait trembler les filets à deux reprises par l’intermédiaire de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens auraient pu alourdir le score mais ils se sont montrés maladroits dans le dernier geste (2-0). Il faudra terminer le travail mardi soir à Anfield. Au micro de Canal Plus, le numéro 7 du PSG, élu homme du match, est revenu sur ce précieux succès parisien.

« Il faut rester concentré »

« Je pense que l’on a eu des occasions pour marquer plus. On aurait dû marquer plus de buts à certains moments. Mais je pense que c’est bien, on a fait un bon match. Il faut rester concentré. On doit jouer à Anfield, on sait que l’ambiance sera incroyable là-bas. On est prêt. On va commencer à préparer dès aujourd’hui le match retour. Marquer un but contre mon ami ? En première mi-temps, il a fait un arrêt fantastique. On est très bons amis. Je suis vraiment heureux pour lui. Je lui souhaite le meilleur. »