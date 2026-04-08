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Image : PSG.fr

Kvaratskhelia : « On aurait dû marquer plus de buts »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 avril 2026

Lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé contre Liverpool après une large domination (2-0). Il faudra terminer le travail à Anfield.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a totalement dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Avec de très nombreuses occasions, le PSG a fait trembler les filets à deux reprises par l’intermédiaire de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens auraient pu alourdir le score mais ils se sont montrés maladroits dans le dernier geste (2-0). Il faudra terminer le travail mardi soir à Anfield. Au micro de Canal Plus, le numéro 7 du PSG, élu homme du match, est revenu sur ce précieux succès parisien.

« Il faut rester concentré »

« Je pense que l’on a eu des occasions pour marquer plus. On aurait dû marquer plus de buts à certains moments. Mais je pense que c’est bien, on a fait un bon match. Il faut rester concentré. On doit jouer à Anfield, on sait que l’ambiance sera incroyable là-bas. On est prêt. On va commencer à préparer dès aujourd’hui le match retour. Marquer un but contre mon ami ? En première mi-temps, il a fait un arrêt fantastique. On est très bons amis. Je suis vraiment heureux pour lui. Je lui souhaite le meilleur. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 avril 2026

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