Warren Zaïre-Emery frustré malgré la victoire du PSG

Lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé contre Liverpool après une large domination (2-0). Il faudra terminer le travail à Anfield.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a totalement dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Avec de très nombreuses occasions, le PSG a fait trembler les filets à deux reprises par l’intermédiaire de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens auraient pu alourdir le score mais ils se sont montrés maladroits dans le dernier geste (2-0). Il faudra terminer le travail mardi soir à Anfield. Au micro de Canal Plus, Warren Zaïre-Emery, auteur d’une très bonne prestation, s’est dit frustré malgré la victoire.

« On aurait pu mettre plus de buts »

« Un brin de frustration malgré la victoire ? Oui, c’est ça. On aurait pu mettre plus de buts. Franchement, c’est dommage. C’est déjà bien deux à zéro, rien n’est fait. On va aller là-bas avec les mêmes intentions et essayer de gagner le match parce que c’est une équipe difficile à jouer. On ne sait pas ce qu’il peut se passer en un match, donc il va falloir être sérieux et faire la même chose que l’on a faite. Surpris par la stratégie de Liverpool ? Non, on s’y attendait. On essaye de toujours préparer le match de la même manière, en venant chercher haut, en mettant notre intensité, notre pressing. On a essayé de jouer le plus haut dans le camp adverse. Je pense que l’on a bien réussi à le faire et on a réussi à se procurer plusieurs occasions. Maintenant, il fallait les mettre au fond. On est bien avec ces deux buts d’avance mais comme je l’ai dit rien n’est fait. Dans la forme de ma carrière ? Je dirais que je suis bien avec l’enchaînement des matches. Ça me fait du bien. Je monte encore en puissance. Il y a encore une grande marge de progression. Je vais continuer à faire la même chose et toujours tout donner pour le club. »