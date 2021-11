Le Paris Saint-Germain s’est imposé face à Nantes dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 hier soir (3-1). Si le spectacle était sur le terrain, il l’était aussi dans les tribunes. Le Virage Auteuil célébrait ses 30 ans et Le Collectif Ultra Paris avait prévu plusieurs animations lors de cette rencontre. Le tifo et les fumigènes déployés ont charmé plusieurs joueurs parisiens, dont Neymar et Sergio Ramos

Après la rencontre remportée par le PSG, les joueurs du club de la capitale ont été impressionnés par la prestation des Ultras du Virage Auteuil. Sur les réseaux sociaux, Neymar Jr a apprécié l’atmosphère du Parc des Princes. En tribune, Sergio Ramos a souhaité un joyeux anniversaire aux supporters sur son compte Instagram. Quoi qu’on en dise, le Virage Auteuil continue d’impressionner les joueurs et les adversaires du Paris Saint-Germain.