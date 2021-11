Dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est imposé face au FC Nantes au Parc des Princes ce samedi (3-1). Le PSG s’est bien préparé avant d’affronter Manchester City mercredi en Ligue des Champions. Dominateur en première période, le club de la capitale a été mis en difficulté dans la deuxième entame de la rencontre. À l’issue de ce match, Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont illustrés. Et justement, quelques records personnels ont été réalisés par les deux attaquants.

Dans cette rencontre, Lionel Messi a inscrit son premier but en Ligue 1. Il a également établi son plus haut score de tirs face au but (9 tirs). De son côté, Kylian Mbappé a ouvert le score en tout début de match. Son but a été le plus rapide de sa jeune carrière (1 minutes 42). Il enchaîne un deuxième match consécutif en marquant et totalise 7 buts en Ligue 1. Ces records personnels sont de bon augure avant le match face aux hommes de Pep Guardiola en Ligue des Champions.