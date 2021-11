Ed Sheeran impressionné par supporters du PSG

Ed Sheeran, célèbre chanteur britannique, a assisté au match entre le PSG et Manchester City au Parc des Princes (2-0) le 28 septembre dernier. Un passage dans l’antre des Rouge & Bleu qui a marqué le chanteur comme il l’a expliqué dans une interview accordée à Absolute Radio.

« Je vais voir beaucoup de foot en Angleterre, mais je n’avais jamais vu ça, les fans du PSG, ils sont fous ! Il y avait des fumigènes, ils sautaient, chantaient. Je me suis dit “ok c’est juste pour le début” mais ils ont fait ça pendant deux heures ! Un mardi soir alors que tous ces mecs devaient bosser le lendemain.«

Ed Sheeran qui a ensuite évoqué sa rencontre avec Lionel Messi. « Sa femme est une grosse fan, donc je pense qu’il m’a écouté grâce à ça. Quand je suis allé voir le match, ils m’ont dit après que Leo Messi voulait me saluer. Il avait fait un très bon match et avait marqué son premier but avec le PSG ce soir-là. C’était une soirée incroyable.«